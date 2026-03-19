Гуцул назвала приговор политической расправой

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в последнем слове в апелляционном суде заявила, что вынесенный ей приговор в семь лет лишения свободы является политической расправой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда первой инстанции... в его основе лежит не справедливость, а политическая целесообразность. Это не правосудие. Это расправа", — заявила Гуцул в ходе заседания. Она подчеркнула, что происходящее напоминает ей "публичную казнь" за верность своим избирателям.