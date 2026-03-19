Гуцул назвала приговор политической расправой

КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в последнем слове в апелляционном суде заявила, что вынесенный ей приговор в семь лет лишения свободы является политической расправой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение суда первой инстанции... в его основе лежит не справедливость, а политическая целесообразность. Это не правосудие. Это расправа", — заявила Гуцул в ходе заседания. Она подчеркнула, что происходящее напоминает ей "публичную казнь" за верность своим избирателям.
Политик отметила, что запрашиваемый срок превышает наказания, которые в Молдавии выносят за более тяжкие преступления. "Убийцам столько не дают... а мне (тюрьма) полузакрытого типа семь лет", — добавила она, настаивая на своей полной невиновности.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.