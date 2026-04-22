Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил власти Молдавии в попытке заблокировать выборы в Гагаузии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 22.04.2026 (обновлено: 17:37 22.04.2026)
Додон обвинил власти Молдавии в попытке заблокировать выборы в Гагаузии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон обвинил власти страны в попытке сорвать выборы в Народное собрание Гагаузской автономии.
  • Он намерен поднять вопрос о выборах в Гагаузии на встрече с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы.
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил действующую власть страны в попытке сорвать выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузской автономии.
Апелляционная палата в городе Кагуле 7 апреля приостановила решение о проведении выборов в парламент Гагаузии по просьбе госканцелярии. Власти Гагаузии 9 апреля обжаловали это решение в высшей судебной палате.
"Действующая власть в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС – ред.) препятствует волеизъявлению жителей автономии. Они пытаются заблокировать выборы в Народное собрание Гагаузии. Была аннулирована назначенная на 21 июня дата их проведения. Это недопустимо", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Лидер молдавских социалистов подчеркнул, что жители автономии должны самостоятельно избрать новый состав НСГ без вмешательства из Кишинева. Политик также сообщил, что намерен вынести этот вопрос на международный уровень.
"Я намерен поднять этот вопрос на завтрашней встрече с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - добавил Додон.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в Конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. НСГ в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию.
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИгорь ДодонПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала