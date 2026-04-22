Додон обвинил власти Молдавии в попытке заблокировать выборы в Гагаузии

КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил действующую власть страны в попытке сорвать выборы в Народное собрание (парламент) Гагаузской автономии.
"Действующая власть в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС – ред.) препятствует волеизъявлению жителей автономии. Они пытаются заблокировать выборы в Народное собрание Гагаузии. Была аннулирована назначенная на 21 июня дата их проведения. Это недопустимо", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Лидер молдавских социалистов подчеркнул, что жители автономии должны самостоятельно избрать новый состав НСГ без вмешательства из Кишинева. Политик также сообщил, что намерен вынести этот вопрос на международный уровень.
"Я намерен поднять этот вопрос на завтрашней встрече с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", - добавил Додон.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в Конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. НСГ в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию.