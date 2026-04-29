Гуцул рассказала, почему власти Молдавии обещают Гагаузии инвестиции

- Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии обещают мэрам городов Гагаузии многомиллионные инвестиции и поддержку, чтобы получить полный контроль над выборами в автономии.
КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Власти Молдавии обещают мэрам городов Гагаузии многомиллионные инвестиции и поддержку только ради того, чтобы получить полный контроль над выборами в автономии, заявила глава региона Евгения Гуцул.
Ранее министерство юстиции Молдавии направило запрос в Конституционный суд о проверке статьи избирательного кодекса республики, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание (парламент) Гагаузии в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня.
"Отдельно хочу обратиться к мэрам . Я хочу воззвать к вашему благоразумию. Сегодня вас обхаживают, вам обещают многомиллионные инвестиции, гранты, прямую поддержку, новые бюджеты и большие возможности в рамках будущей административно-территориальной реформы", - говорится в заявлении от имени Гуцул, распространенном в среду ее адвокатами.
По словам главы автономии, все эти обещания будут существовать ровно до того момента, пока центральная власть не получит полный контроль над выборами в Гагаузии.
"Как только это произойдет, все красивые слова забудутся. И вместо сильной автономии, которая сама принимает решения, вы встанете в очередь за подачками из государственного бюджета, который с каждым годом становится все скуднее", - подчеркнула она.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева. Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.