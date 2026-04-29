Гуцул рассказала, почему власти Молдавии обещают Гагаузии инвестиции

КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Власти Молдавии обещают мэрам городов Гагаузии многомиллионные инвестиции и поддержку только ради того, чтобы получить полный контроль над выборами в автономии, заявила глава региона Евгения Гуцул.

Ранее министерство юстиции Молдавии направило запрос в Конституционный суд о проверке статьи избирательного кодекса республики, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание (парламент) Гагаузии в марте вновь утвердило состав избирательной комиссии и назначило новую дату выборов - 21 июня.

"Отдельно хочу обратиться к мэрам . Я хочу воззвать к вашему благоразумию. Сегодня вас обхаживают, вам обещают многомиллионные инвестиции, гранты, прямую поддержку, новые бюджеты и большие возможности в рамках будущей административно-территориальной реформы", - говорится в заявлении от имени Гуцул , распространенном в среду ее адвокатами.

По словам главы автономии, все эти обещания будут существовать ровно до того момента, пока центральная власть не получит полный контроль над выборами в Гагаузии.

"Как только это произойдет, все красивые слова забудутся. И вместо сильной автономии, которая сама принимает решения, вы встанете в очередь за подачками из государственного бюджета, который с каждым годом становится все скуднее", - подчеркнула она.