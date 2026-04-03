Молдавская оппозиция обвинила власти в финансовом удушении СМИ
Оппозиционная в Молдавии либерально-демократическая партия обвинила власти в захвате СМИ путем экономического удушения, заявление об этом опубликовал в своем... РИА Новости, 03.04.2026
Молдавская оппозиция обвинила власти в финансовом удушении СМИ
Экс-премьер Молдавии Филат обвинил Кишинев в экономическом удушении СМИ
КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости.
Оппозиционная в Молдавии либерально-демократическая партия обвинила власти в захвате СМИ путем экономического удушения, заявление об этом опубликовал в своем Telegram-канале
лидер партии, экс-премьер республики Владимир Филат.
«
"Финансирование СМИ превратилось в инструмент поощрения лояльности: пока "свои" осваивают бюджеты, неугодным затягивают экономическую удавку. Мы имеем дело с мягким захватом медиа со стороны (правящей) партии "Действие и солидарность" и связанных с ней структур. Эта форма контроля эффективнее прямой цензуры, так как она лишает граждан альтернативной точки зрения, создавая для режима тепличные условия в инфополе", — отмечается в заявлении.
Партия призвала международное сообщество обратить внимание на ситуацию и потребовала от властей установить прозрачную нормативную базу финансирования медиа по стандартам ЕС
, а также создать независимые механизмы мониторинга распределения средств и гарантировать равный доступ к ресурсам для оппозиционных и критически настроенных изданий.
Власти Молдавии
перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева
задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.