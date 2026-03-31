04:15 31.03.2026
Кишинев парализовал исполком Гагаузии из-за дела Гуцул, заявил экс-премьер
Кишинев парализовал исполком Гагаузии из-за дела Гуцул, заявил экс-премьер
© РИА Новости / Родион Прока
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Кишинев парализовал исполком Гагаузии, открыв политическое дело против главы автономии Евгении Гуцул, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор", признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
"Дали семь лет молодой женщине с двумя несовершеннолетними детьми, при трехлетнем ребенке надели ей наручники и закрыли. Причем это решение первой инстанции и никого не убили. Если есть, допустим, о коррупции какие-то доводы, надо по-другому относиться. То есть понятно, что это дело шито белыми нитками, это политическое дело. И они взяли и просто парализовали исполком автономии Гагаузии", - сказал Тарлев.
По его мнению, суд над Гуцул проявил изъяны проводимой властями реформы юстиции. "Сегодня реформы в юстиции деструктивные, и очень много судей, прокуроры плюют и уходят. Причем очень добросовестные специалисты-профессионалы. И это оставило свой, так сказать, след и на отношениях Кишинева с Комратом (административный центр Гагаузии – ред.), и на отношениях Кишинева с Тирасполем (главный город Приднестровья – ред.)", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
