Оззи Осборн: биография рок-легенды, творчество, личная жизнь и смерть
Оззи Осборн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет ушел из жизни прославленный рок-музыкант и основатель ставшей культовой группы Black Sabbath — великий и ужасный Оззи Осборн. За несколько недель до смерти музыкант дал большой прощальный концерт в родном городе — британском Бирмингеме, но уже тогда из-за болезни большую часть шоу провел на роскошном троне. Главные события из жизни рок-легенды, творчество и личная жизнь — в материале РИА Новости.
Биография Оззи Осборна
Более чем полувековая творческая карьера Оззи Осборна завершилась масштабным концертом. Вместе с рок-легендой и его знаменитой командой — группой Black Sabbath — на сцену стадиона футбольного клуба “Астон Вилла” вышли культовые группы Guns N' Roses, Metallica, Slayer и другие известные артисты.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОззи Осборн на Московском международном музыкальном фестивале, 1989 год
Оззи Осборн на Московском международном музыкальном фестивале, 1989 год. Архивное фото
Его путь к мировой славе получился непростым и захватывающим. Он перенес тяжелую психологическую травму в юности, бросил школу и отсидел в тюрьме, его имя неоднократно всплывало в скандальных историях. Биография Оззи Осборна — это яркая и насыщенная событиями история, в которой можно встретить немало противоречий.
Детство и юность
- Будущая легенда мировой рок-музыки, чье имя долгие годы будет прочно ассоциироваться с жанром “хэви-метал”, родился 3 декабря 1948 года.
- Родиной мальчика стал город Бирмингем, расположенный на территории Великобритании.
- Поклонникам творчества музыканта известно, что Оззи Осборн — творческий псевдоним, а настоящее имя артиста — Джон Майкл Осборн.
Оба родителя мальчика трудились на крупных предприятиях, но большим достатком семья похвастаться не могла. Ситуацию усугубляло еще и пристрастие отца к алкоголю, поэтому скандалы в небольшой двухкомнатной квартире были привычным явлением. Помимо мальчика в семье росли еще пятеро детей: трое старших сестер и пара младших братьев. Впоследствии музыкант и сам признавался, что его семья была весьма бедной.
Образование
Учеба в школе давалась юному Осборну непросто. У мальчика диагностировали дислексию — особый вид восприятия, который вызывает проблемы с чтением и письмом. К тому же тяжелое финансовое положение семьи привело к тому, что 15-летний Осборн бросил школу. Оззи сразу начал искать работу.
Именно в школьные годы к мальчику прилипло прозвище “Оззи”. Считается, что в тот период произошло и другое важное событие — юный Осборн влюбился в музыку и стал мечтать о славе. Но сначала он попробовал себя в нескольких профессиях (был учеником слесаря, работал на автозаводе и скотобойне), потом начал воровать и продавать украденное. Закончилось все арестом: Оззи просидел за решеткой полтора месяца, хотя мог этого избежать в случае выплаты штрафа. Но его отец отказался — исключительно в воспитательных целях.
Личная жизнь
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloОззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля "Ozzfest Meets Knotfest" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Оззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля "Ozzfest Meets Knotfest" в Лос-Анджелесе
У артиста она получилась весьма насыщенной: несколько браков, семейное реалити и куча пикантных историй в СМИ.
Родители
Музыкант появился на свет в простой британской семье. Его отец, Джон Томас, был сотрудником компании General Electric, где трудился специалистом по изготовлению инструментов. Мать Лилиан работала на фабрике, которая занималась производством автомобильных деталей, а также запчастей для авиационной техники.
Жены
Официально Оззи Осборн был женат дважды.
Первой супругой музыканта стала Тельма Райли. Девушка работала в гардеробе одного из клубов в родном городе Осборна. По его словам, он влюбился с первого взгляда. Удачным брак (несмотря на 13 лет совместной жизни) назвать сложно: сам артист много лет спустя называл себя плохим мужем и вспоминал, что многочисленные злоупотребления и измены фактически превратили жизнь его второй половины в ад.
В 1982 году второй женой Оззи стала Шэрон Арден, дочь менеджера группы Black Sabbath. Она помогла артисту побороть все пагубные привычки, взяла на себя организацию дел супруга, помогала ему развивать сольную карьеру и стала инициатором одного из самых рейтинговых проектов MTV — передачи “Семейка Осборнов”, которую можно было увидеть на экранах с 2002 по 2005 год.
В рамках реалити-шоу Оззи Осборн вместе со всеми членами большой семьи раскрывали перед зрителями секреты домашней жизни. Трогательные и смешные, драматические и безумные — многие эпизоды этого необычного реалити надолго запомнились зрителям.
В браке с Шэрон Оззи Осборн прожил более 40 лет и, несмотря на все скандалы, утверждал, что семья играет в его жизни очень важную роль.
Дети
- В первом браке Осборн стал отцом двоих детей: дочери Джессики и сына Луи.
- Шэрон Арден подарила музыканту еще троих детей: дочерей Келли и Эйми, а также сына Джека.
Скандалы
Артист много раз шокировал публику. Однажды он откусил голову голубю: сам Оззи позже утверждал, что птица на тот момент уже была мертва.
В 1982 году во время концерта он попытался повторить то же самое с летучей мышью. Музыкант принял зверька за резиновую игрушку и, видимо решив взбудоражить зрителей, схватил ее зубами. Мышь укусила музыканта в ответ. В итоге все закончилось госпитализацией и курсом прививок от бешенства.
Семейная жизнь Осборнов тоже не обходилась без громких инцидентов. Так, в 1989 году Осборн стал фигурантом дела о домашнем насилии. Его обвинили в попытке убийства жены Шэрон, однако в конце концов супруги решили вопрос мирно.
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм
24 октября 2021, 03:22
Музыкальная карьера
Осборн начал профессиональную карьеру в группе Music Machine. В 1966 году он несколько раз заменил на концертах заболевшего вокалиста и вдохновился идеей создания собственного коллектива.
Оззи разместил объявление в музыкальном магазине, на которое откликнулись бас-гитарист Гизер Батлер, гитарист Тони Айомми и барабанщик Билл Уорд. Группа получила название Polka Tulk Blues Band, затем — Earth, а время спустя ставшее легендарным — Black Sabbath (отсылка к фильму ужасов режиссера Марио Бава).
Black Sabbath
© Фото : SAV Entertainment и Русский Шоу-ЦентрРок-группа Black Sabbath
© Фото : SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр
Рок-группа Black Sabbath
Дебютная песня группы, авторами которой стали Оззи Осборн и Гизер Батлер, получила то же название, что и сам коллектив. А в 1970 году вышел одноименный музыкальный альбом, который внезапно стал достаточно успешным.
В том же году фанатам представили второй альбом “Black Sabbath” под названием “Paranoid”, который и стал отправной точкой для всемирной известности коллектива. Ее называли настоящим музыкальным прорывом, а часть критиков утверждают, что это был пик творчества группы.
Дискография “Black Sabbath” помимо вышеперечисленных пластинок включает еще шесть альбомов, участие в которых принимал Оззи Осборн.
В 1978 году пути Осборна и “Black Sabbath” разошлись: смерть отца ввергла музыканта в серьезную депрессию, спасение от которой он начал искать в горячительных напитках и запрещенных веществах. В результате он покинул группу.
Сольная карьера
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт Оззи Осборна в ДС "Мегаспорт" в Москве, 2010 год
Концерт Оззи Осборна в ДС "Мегаспорт" в Москве, 2010 год. Архивное фото
Вернуться на сцену Оззи Осборну во многом помогла супруга Шэрон. Она стала менеджером артиста, убедила его начать карьеру заново и собрать другой коллектив (“The Ozzy Osbourne Band”). В 1980 году публике представили первый альбом под названием “Blizzard of Ozz”, главным хитом которого стал культовый “Crazy Train”.
Именно на этот этап сольного плавания приходится большая часть вошедших в историю рок-музыки скандалов (с летучей мышью и другими). Пару лет спустя коллектив потерял гитариста Рэнди Роадса (погиб в результате авиакатастрофы).
Уже в период сольной карьеры Оззи неоднократно объединялся с группой “Black Sabbath” для совместных выступлений.
Награды и достижения
За годы музыкальной карьеры у Оззи Осборна накопилось немало наград. Так, его альбомы неоднократно становились платиновыми (а общее количество проданных дисков перешагнуло отметку в 100 миллионов), а среди других наиболее значимых достижений артиста:
- пять премий “Грэмми”;
- создание музыкального фестиваля Ozzfest, который проводился ежегодно с 1996 года и стал совместным проектом Оззи и его жены;
- именная звезда на Аллее славы в Голливуде (артист получил ее в 2002 году);
- место в Зале славы рок-н-ролла США (включен в 2006 году вместе с группой “Black Sabbath”).
Дискография
В составе группы “Black Sabbath” Оззи Осборн принял участие в записи следующих альбомов:
- “Black Sabbath”;
- “Paranoid”;
- “Master of Reality”;
- “Black Sabbath Vol. 4”;
- “Sabbath Bloody Sabbath”;
- “Sabotage”;
- “We Sold Our Soul for Rock ’n’ Roll” (сборник);
- “Technical Ecstasy”.
После ухода из коллектива и начала сольной карьеры дискография продолжилась следующими студийными альбомами:
- Blizzard of Ozz;
- Diary of a Madman;
- Bark at the Moon;
- The Ultimate Sin;
- No Rest for the Wicked;
- No More Tears;
- Ozzmosis;
- Down to Earth;
- Under Cover;
- Black Rain;
- Scream;
- Ordinary Man;
- Patient Number 9.
Болезнь Паркинсона
Даже после того, как Оззи Осборн смог побороть пагубные привычки и зависимости, проблемы со здоровьем нередко давали о себе знать. В 2003 году музыкант попал в аварию: после падения с квадроцикла получил травму позвоночника, которая вновь дала о себе знать в 2019 году, когда Осборн упал уже в собственном доме.
Для нормализации состояния Оззи провели несколько операций, но положительных изменений не произошло — даже длительная реабилитация не смогла исправить ситуацию. Также стало известно, что рок-легенда на протяжении многих лет страдает от болезни Паркинсона — серьезного дегенеративного заболевания, которое поражает центральную нервную систему человека и вызывает нарушение двигательных и других функций.
Несмотря на все усилия врачей, недуг продолжал прогрессировать. В 2024 году состояние Осборна ухудшилось настолько, что артист практически не мог передвигаться самостоятельно. Музыкант стал очень редко появляться на публике.
Смерть
О том, что Оззи Осборна не стало, официально сообщили члены его семьи 22 июля 2025 года. По их словам, музыкант умер в окружении родных.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
11 апреля, 01:12