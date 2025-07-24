https://ria.ru/20250724/ozzy-osbourne-2031235263.html

Оззи Осборн: биография рок-легенды, творчество, личная жизнь и смерть

Оззи Осборн: биография, личная жизнь, музыка, болезнь, причина смерти

Оззи Осборн: биография рок-легенды, творчество, личная жизнь и смерть

22 июля 2025 года в возрасте 76 лет ушел из жизни прославленный рок-музыкант и основатель ставшей культовой группы Black Sabbath — великий и ужасный Оззи... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:37:00+03:00

2025-07-24T18:37:00+03:00

2025-07-24T18:37:00+03:00

оззи осборн

музыка

биографии

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет ушел из жизни прославленный рок-музыкант и основатель ставшей культовой группы Black Sabbath — великий и ужасный Оззи Осборн. За несколько недель до смерти музыкант дал большой прощальный концерт в родном городе — британском Бирмингеме, но уже тогда из-за болезни большую часть шоу провел на роскошном троне. Главные события из жизни рок-легенды, творчество и личная жизнь — в материале РИА Новости.Биография Оззи ОсборнаБолее чем полувековая творческая карьера Оззи Осборна завершилась масштабным концертом. Вместе с рок-легендой и его знаменитой командой — группой Black Sabbath — на сцену стадиона футбольного клуба “Астон Вилла” вышли культовые группы Guns N' Roses, Metallica, Slayer и другие известные артисты.Его путь к мировой славе получился непростым и захватывающим. Он перенес тяжелую психологическую травму в юности, бросил школу и отсидел в тюрьме, его имя неоднократно всплывало в скандальных историях. Биография Оззи Осборна — это яркая и насыщенная событиями история, в которой можно встретить немало противоречий.Детство и юностьОба родителя мальчика трудились на крупных предприятиях, но большим достатком семья похвастаться не могла. Ситуацию усугубляло еще и пристрастие отца к алкоголю, поэтому скандалы в небольшой двухкомнатной квартире были привычным явлением. Помимо мальчика в семье росли еще пятеро детей: трое старших сестер и пара младших братьев. Впоследствии музыкант и сам признавался, что его семья была весьма бедной.ОбразованиеУчеба в школе давалась юному Осборну непросто. У мальчика диагностировали дислексию — особый вид восприятия, который вызывает проблемы с чтением и письмом. К тому же тяжелое финансовое положение семьи привело к тому, что 15-летний Осборн бросил школу. Оззи сразу начал искать работу.Именно в школьные годы к мальчику прилипло прозвище “Оззи”. Считается, что в тот период произошло и другое важное событие — юный Осборн влюбился в музыку и стал мечтать о славе. Но сначала он попробовал себя в нескольких профессиях (был учеником слесаря, работал на автозаводе и скотобойне), потом начал воровать и продавать украденное. Закончилось все арестом: Оззи просидел за решеткой полтора месяца, хотя мог этого избежать в случае выплаты штрафа. Но его отец отказался — исключительно в воспитательных целях.Личная жизньУ артиста она получилась весьма насыщенной: несколько браков, семейное реалити и куча пикантных историй в СМИ.РодителиМузыкант появился на свет в простой британской семье. Его отец, Джон Томас, был сотрудником компании General Electric, где трудился специалистом по изготовлению инструментов. Мать Лилиан работала на фабрике, которая занималась производством автомобильных деталей, а также запчастей для авиационной техники.ЖеныОфициально Оззи Осборн был женат дважды.Первой супругой музыканта стала Тельма Райли. Девушка работала в гардеробе одного из клубов в родном городе Осборна. По его словам, он влюбился с первого взгляда. Удачным брак (несмотря на 13 лет совместной жизни) назвать сложно: сам артист много лет спустя называл себя плохим мужем и вспоминал, что многочисленные злоупотребления и измены фактически превратили жизнь его второй половины в ад.В 1982 году второй женой Оззи стала Шэрон Арден, дочь менеджера группы Black Sabbath. Она помогла артисту побороть все пагубные привычки, взяла на себя организацию дел супруга, помогала ему развивать сольную карьеру и стала инициатором одного из самых рейтинговых проектов MTV — передачи “Семейка Осборнов”, которую можно было увидеть на экранах с 2002 по 2005 год.В рамках реалити-шоу Оззи Осборн вместе со всеми членами большой семьи раскрывали перед зрителями секреты домашней жизни. Трогательные и смешные, драматические и безумные — многие эпизоды этого необычного реалити надолго запомнились зрителям.В браке с Шэрон Оззи Осборн прожил более 40 лет и, несмотря на все скандалы, утверждал, что семья играет в его жизни очень важную роль.ДетиСкандалыАртист много раз шокировал публику. Однажды он откусил голову голубю: сам Оззи позже утверждал, что птица на тот момент уже была мертва.В 1982 году во время концерта он попытался повторить то же самое с летучей мышью. Музыкант принял зверька за резиновую игрушку и, видимо решив взбудоражить зрителей, схватил ее зубами. Мышь укусила музыканта в ответ. В итоге все закончилось госпитализацией и курсом прививок от бешенства.Семейная жизнь Осборнов тоже не обходилась без громких инцидентов. Так, в 1989 году Осборн стал фигурантом дела о домашнем насилии. Его обвинили в попытке убийства жены Шэрон, однако в конце концов супруги решили вопрос мирно.Музыкальная карьераОсборн начал профессиональную карьеру в группе Music Machine. В 1966 году он несколько раз заменил на концертах заболевшего вокалиста и вдохновился идеей создания собственного коллектива.Оззи разместил объявление в музыкальном магазине, на которое откликнулись бас-гитарист Гизер Батлер, гитарист Тони Айомми и барабанщик Билл Уорд. Группа получила название Polka Tulk Blues Band, затем — Earth, а время спустя ставшее легендарным — Black Sabbath (отсылка к фильму ужасов режиссера Марио Бава).Black SabbathДебютная песня группы, авторами которой стали Оззи Осборн и Гизер Батлер, получила то же название, что и сам коллектив. А в 1970 году вышел одноименный музыкальный альбом, который внезапно стал достаточно успешным.В том же году фанатам представили второй альбом “Black Sabbath” под названием “Paranoid”, который и стал отправной точкой для всемирной известности коллектива. Ее называли настоящим музыкальным прорывом, а часть критиков утверждают, что это был пик творчества группы.Дискография “Black Sabbath” помимо вышеперечисленных пластинок включает еще шесть альбомов, участие в которых принимал Оззи Осборн.В 1978 году пути Осборна и “Black Sabbath” разошлись: смерть отца ввергла музыканта в серьезную депрессию, спасение от которой он начал искать в горячительных напитках и запрещенных веществах. В результате он покинул группу.Сольная карьераВернуться на сцену Оззи Осборну во многом помогла супруга Шэрон. Она стала менеджером артиста, убедила его начать карьеру заново и собрать другой коллектив (“The Ozzy Osbourne Band”). В 1980 году публике представили первый альбом под названием “Blizzard of Ozz”, главным хитом которого стал культовый “Crazy Train”.Именно на этот этап сольного плавания приходится большая часть вошедших в историю рок-музыки скандалов (с летучей мышью и другими). Пару лет спустя коллектив потерял гитариста Рэнди Роадса (погиб в результате авиакатастрофы).Уже в период сольной карьеры Оззи неоднократно объединялся с группой “Black Sabbath” для совместных выступлений.Награды и достиженияЗа годы музыкальной карьеры у Оззи Осборна накопилось немало наград. Так, его альбомы неоднократно становились платиновыми (а общее количество проданных дисков перешагнуло отметку в 100 миллионов), а среди других наиболее значимых достижений артиста:ДискографияВ составе группы “Black Sabbath” Оззи Осборн принял участие в записи следующих альбомов:После ухода из коллектива и начала сольной карьеры дискография продолжилась следующими студийными альбомами:Болезнь ПаркинсонаДаже после того, как Оззи Осборн смог побороть пагубные привычки и зависимости, проблемы со здоровьем нередко давали о себе знать. В 2003 году музыкант попал в аварию: после падения с квадроцикла получил травму позвоночника, которая вновь дала о себе знать в 2019 году, когда Осборн упал уже в собственном доме.Для нормализации состояния Оззи провели несколько операций, но положительных изменений не произошло — даже длительная реабилитация не смогла исправить ситуацию. Также стало известно, что рок-легенда на протяжении многих лет страдает от болезни Паркинсона — серьезного дегенеративного заболевания, которое поражает центральную нервную систему человека и вызывает нарушение двигательных и других функций.Несмотря на все усилия врачей, недуг продолжал прогрессировать. В 2024 году состояние Осборна ухудшилось настолько, что артист практически не мог передвигаться самостоятельно. Музыкант стал очень редко появляться на публике.СмертьО том, что Оззи Осборна не стало, официально сообщили члены его семьи 22 июля 2025 года. По их словам, музыкант умер в окружении родных.

https://ria.ru/20250706/osborn-2027442239.html

https://ria.ru/20211024/osbourne-1755814229.html

https://ria.ru/20250411/bolezn-2010217093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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оззи осборн, музыка, биографии