https://ria.ru/20250706/osborn-2027442239.html

Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт

Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт - РИА Новости, 06.07.2025

Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт

Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем, сообщает газета... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T03:27:00+03:00

2025-07-06T03:27:00+03:00

2025-07-06T03:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем, сообщает газета Independent. "Оззи Осборн и другие изначальные участники группы Black Sabbath, которая считается родоначальницей хэви-метала, отыграли свой последний концерт в рамках масштабного мероприятия, прошедшего в их родном Бирмингеме", - говорится в публикации. Согласно изданию, вместе с Осборном, который сидел на "черном крылатом" троне из-за болезни Паркинсона, выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнили в том числе такие хиты, как War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid. Как отмечается, по окончании концерта Осборну подарили торт, а в небо запустили фейерверки. По данным Independent, мероприятие, в котором также приняли участие группы Guns N' Roses, Metallica, Slayer и другие, продлилось десять часов. Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда. Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бирмингем, оззи осборн, guns n' roses, metallica, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес