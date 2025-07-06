https://ria.ru/20250706/osborn-2027442239.html
Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт
Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт - РИА Новости, 06.07.2025
Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт
Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем, сообщает газета... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:27:00+03:00
2025-07-06T03:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем, сообщает газета Independent. "Оззи Осборн и другие изначальные участники группы Black Sabbath, которая считается родоначальницей хэви-метала, отыграли свой последний концерт в рамках масштабного мероприятия, прошедшего в их родном Бирмингеме", - говорится в публикации. Согласно изданию, вместе с Осборном, который сидел на "черном крылатом" троне из-за болезни Паркинсона, выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнили в том числе такие хиты, как War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid. Как отмечается, по окончании концерта Осборну подарили торт, а в небо запустили фейерверки. По данным Independent, мероприятие, в котором также приняли участие группы Guns N' Roses, Metallica, Slayer и другие, продлилось десять часов. Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда. Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бирмингем, оззи осборн, guns n' roses, metallica, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Бирмингем, Оззи Осборн, Guns N' Roses, Metallica, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Осборн и другие участники Black Sabbath отыграли последний концерт
Оззи Осборн и участники Black Sabbath дали прощальный концерт в Бирмингеме
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британский рок-музыкант Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем, сообщает газета Independent.
"Оззи Осборн и другие изначальные участники группы Black Sabbath, которая считается родоначальницей хэви-метала, отыграли свой последний концерт в рамках масштабного мероприятия, прошедшего в их родном Бирмингеме", - говорится в публикации.
Согласно изданию, вместе с Осборном, который сидел на "черном крылатом" троне из-за болезни Паркинсона, выступили гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнили в том числе такие хиты, как War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid.
Как отмечается, по окончании концерта Осборну подарили торт, а в небо запустили фейерверки.
По данным Independent, мероприятие, в котором также приняли участие группы Guns N' Roses, Metallica, Slayer и другие, продлилось десять часов.
Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что её муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.
Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.