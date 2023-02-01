https://ria.ru/20230201/osborn-1848976622.html
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 01.02.2023
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем
Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:00
2023-02-01T15:00
2023-02-01T15:00
шоубиз
европа
великобритания
оззи осборн
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156368/66/1563686642_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_37dee3cd32c0675d656febbffccd6d34.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе. Осборн отметил, что пришел к выводу: он физически не может принять участие в предстоящем турне по Великобритании и другим странам Европы, так как "не сможет перенести путешествие". Он отметил, что деньги за билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.
https://ria.ru/20230125/monetochka-1847419695.html
европа
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156368/66/1563686642_501:0:2452:1463_1920x0_80_0_0_69d22b2950618a5342da7bfc4611ceb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, великобритания, оззи осборн, twitter
Шоубиз, Европа, Великобритания, Оззи Осборн, Twitter
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем после травмы спины
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе.
"Как вы все знаете, я повредил спину четыре года назад. С голосом все в порядке. Но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных курсов физиотерапии мое тело все еще слабо", – написал 74-летний музыкант в своем аккаунте в Twitter.
Осборн отметил, что пришел к выводу: он физически не может принять участие в предстоящем турне по Великобритании и другим странам Европы, так как "не сможет перенести путешествие".
"Я никогда не мог представить, что мои дни в турне закончатся таким образом. Моя команда в настоящее время пытается придумать, где я смог бы выступать без необходимости переездов из города в города и из страны в страну", – добавил музыкант.
Он отметил, что деньги за билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.