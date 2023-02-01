https://ria.ru/20230201/osborn-1848976622.html

Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем

Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 01.02.2023

Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T15:00

2023-02-01T15:00

2023-02-01T15:00

шоубиз

европа

великобритания

оззи осборн

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе. Осборн отметил, что пришел к выводу: он физически не может принять участие в предстоящем турне по Великобритании и другим странам Европы, так как "не сможет перенести путешествие". Он отметил, что деньги за билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.

https://ria.ru/20230125/monetochka-1847419695.html

европа

великобритания

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

европа, великобритания, оззи осборн, twitter