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Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 01.02.2023
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Шоубиз
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Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 01.02.2023
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем
Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T15:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе. Осборн отметил, что пришел к выводу: он физически не может принять участие в предстоящем турне по Великобритании и другим странам Европы, так как "не сможет перенести путешествие". Он отметил, что деньги за билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.
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европа, великобритания, оззи осборн, twitter
Шоубиз, Европа, Великобритания, Оззи Осборн, Twitter
15:00 01.02.2023
 
Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем со здоровьем

Оззи Осборн отказался от тура по Европе из-за проблем после травмы спины

© РИА Новости / Аркадий Семенов / Перейти в медиабанкВокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Аркадий Семенов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по Европе.
"Как вы все знаете, я повредил спину четыре года назад. С голосом все в порядке. Но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных курсов физиотерапии мое тело все еще слабо", – написал 74-летний музыкант в своем аккаунте в Twitter.
Осборн отметил, что пришел к выводу: он физически не может принять участие в предстоящем турне по Великобритании и другим странам Европы, так как "не сможет перенести путешествие".
"Я никогда не мог представить, что мои дни в турне закончатся таким образом. Моя команда в настоящее время пытается придумать, где я смог бы выступать без необходимости переездов из города в города и из страны в страну", – добавил музыкант.
Он отметил, что деньги за билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены.
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