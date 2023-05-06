https://ria.ru/20230506/ozborn-1869944605.html
Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену
Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену - РИА Новости, 06.05.2023
Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену
Лидер рок-группы Black Sabbath 74-летний Оззи Осборн рассказал о возвращении на сцену после заявления о прекращении карьеры в феврале, сообщает Metal Hammer. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:38
2023-05-06T05:38
2023-05-06T05:38
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Лидер рок-группы Black Sabbath 74-летний Оззи Осборн рассказал о возвращении на сцену после заявления о прекращении карьеры в феврале, сообщает Metal Hammer.Осборн назвал концерты смыслом своей жизни и отметил, что собирается выходить на сцену даже при плохом самочувствии.В начале года рокер объявил о завершении музыкальной карьеры. По словам артиста, причиной послужили проблемы с позвоночником. Он отменил все свои концерты и поблагодарил поклонников за понимание.Оззи Осборн начал музыкальную карьеру в 1968 году в группе Black Sabbath. В начале 1980-х он начал сольную карьеру с альбома Blizzard of Ozz. За сорок с небольшим лет исполнитель выпустил 13 пластинок, последней из которых стала Patient Number 9, представленная в прошлом году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оззи осборн, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Оззи Осборн, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену
Рок-музыкант Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену после завершения карьеры
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости.
Лидер рок-группы Black Sabbath 74-летний Оззи Осборн рассказал о возвращении на сцену после заявления о прекращении карьеры в феврале, сообщает
Metal Hammer.
«
"Ты не можешь покинуть эту игру. Это не работа, это страсть. Я не умею больше ничего делать. Я дорожный пес, понимаешь? Я делал это 55 лет. Это лучшее, что когда-либо случалось со мной", – заявил музыкант.
Осборн назвал концерты смыслом своей жизни и отметил, что собирается выходить на сцену даже при плохом самочувствии.
В начале года рокер объявил о завершении музыкальной карьеры. По словам артиста, причиной послужили проблемы с позвоночником. Он отменил все свои концерты и поблагодарил поклонников за понимание.
Оззи Осборн начал музыкальную карьеру в 1968 году в группе Black Sabbath.
В начале 1980-х он начал сольную карьеру с альбома Blizzard of Ozz. За сорок с небольшим лет исполнитель выпустил 13 пластинок, последней из которых стала Patient Number 9, представленная в прошлом году.
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