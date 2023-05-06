https://ria.ru/20230506/ozborn-1869944605.html

Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену

Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену - РИА Новости, 06.05.2023

Оззи Осборн сообщил о возвращении на сцену

Лидер рок-группы Black Sabbath 74-летний Оззи Осборн рассказал о возвращении на сцену после заявления о прекращении карьеры в феврале, сообщает Metal Hammer. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:38

2023-05-06T05:38

2023-05-06T05:38

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Лидер рок-группы Black Sabbath 74-летний Оззи Осборн рассказал о возвращении на сцену после заявления о прекращении карьеры в феврале, сообщает Metal Hammer.Осборн назвал концерты смыслом своей жизни и отметил, что собирается выходить на сцену даже при плохом самочувствии.В начале года рокер объявил о завершении музыкальной карьеры. По словам артиста, причиной послужили проблемы с позвоночником. Он отменил все свои концерты и поблагодарил поклонников за понимание.Оззи Осборн начал музыкальную карьеру в 1968 году в группе Black Sabbath. В начале 1980-х он начал сольную карьеру с альбома Blizzard of Ozz. За сорок с небольшим лет исполнитель выпустил 13 пластинок, последней из которых стала Patient Number 9, представленная в прошлом году.

https://ria.ru/20230201/osborn-1848976622.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

оззи осборн, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса