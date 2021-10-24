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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211024/osbourne-1755814229.html
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм - РИА Новости, 24.10.2021
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм
Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T03:22
2021-10-24T03:22
культура
оззи осборн
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety. У проекта пока еще нет названия. Сценарист байопика — Ли Холл. Истрия любви рокера и его супруги не первая биографическая лента в его фильмографии. Он работал над фильмами об Элтоне Джоне "Рокетмен" и о дружбе британской королевы и молодого индийца "Виктория и Абдул". За сценарий драмы о мальчике, мечтающим стать танцором балета, "Билли Эллиот" Холл был номинирован на премию "Оскар". "Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно неугасающая любовь держала нас вместе", — говорит Шэрон Осборн. Очевидно, что музыка будет играть очень важную роль в фильме и в нем прозвучат треки группы Осборна Black Sabbath и его сольные песни, считают в Variety. Шэрон и Оззи поженились в 1982. Их отношения уже были под прицелом камер. В марте 2002 года стартовало реалити-шоу "Семейка Осборнов", в котором рассказывалось о буднях рокера, его жены и их детей. Последний эпизод телепроекта вышел в марте 2005 года.
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оззи осборн, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, музыка
03:22 24.10.2021
 
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм

Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут фильм

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloОззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля "Ozzfest Meets Knotfest" в Лос-Анджелесе
Оззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля Ozzfest Meets Knotfest в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety.
У проекта пока еще нет названия.
Сценарист байопика — Ли Холл. Истрия любви рокера и его супруги не первая биографическая лента в его фильмографии. Он работал над фильмами об Элтоне Джоне "Рокетмен" и о дружбе британской королевы и молодого индийца "Виктория и Абдул". За сценарий драмы о мальчике, мечтающим стать танцором балета, "Билли Эллиот" Холл был номинирован на премию "Оскар".
"Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно неугасающая любовь держала нас вместе", — говорит Шэрон Осборн.
Очевидно, что музыка будет играть очень важную роль в фильме и в нем прозвучат треки группы Осборна Black Sabbath и его сольные песни, считают в Variety.
Шэрон и Оззи поженились в 1982. Их отношения уже были под прицелом камер. В марте 2002 года стартовало реалити-шоу "Семейка Осборнов", в котором рассказывалось о буднях рокера, его жены и их детей. Последний эпизод телепроекта вышел в марте 2005 года.
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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