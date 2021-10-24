https://ria.ru/20211024/osbourne-1755814229.html

Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм

Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм - РИА Новости, 24.10.2021

Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм

Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety. РИА Новости, 24.10.2021

2021-10-24T03:22

2021-10-24T03:22

2021-10-24T03:22

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety. У проекта пока еще нет названия. Сценарист байопика — Ли Холл. Истрия любви рокера и его супруги не первая биографическая лента в его фильмографии. Он работал над фильмами об Элтоне Джоне "Рокетмен" и о дружбе британской королевы и молодого индийца "Виктория и Абдул". За сценарий драмы о мальчике, мечтающим стать танцором балета, "Билли Эллиот" Холл был номинирован на премию "Оскар". "Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно неугасающая любовь держала нас вместе", — говорит Шэрон Осборн. Очевидно, что музыка будет играть очень важную роль в фильме и в нем прозвучат треки группы Осборна Black Sabbath и его сольные песни, считают в Variety. Шэрон и Оззи поженились в 1982. Их отношения уже были под прицелом камер. В марте 2002 года стартовало реалити-шоу "Семейка Осборнов", в котором рассказывалось о буднях рокера, его жены и их детей. Последний эпизод телепроекта вышел в марте 2005 года.

https://ria.ru/20210917/ozzy-1750375216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оззи осборн, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, музыка