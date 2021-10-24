https://ria.ru/20211024/osbourne-1755814229.html
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм - РИА Новости, 24.10.2021
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм
Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety. РИА Новости, 24.10.2021
2021-10-24T03:22
2021-10-24T03:22
2021-10-24T03:22
культура
оззи осборн
звезды
знаменитости
новости культуры
кино и сериалы
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148725/69/1487256954_0:583:3001:2271_1920x0_80_0_0_aa7e299030aa35b5954f1c9dcd72acac.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает Variety. У проекта пока еще нет названия. Сценарист байопика — Ли Холл. Истрия любви рокера и его супруги не первая биографическая лента в его фильмографии. Он работал над фильмами об Элтоне Джоне "Рокетмен" и о дружбе британской королевы и молодого индийца "Виктория и Абдул". За сценарий драмы о мальчике, мечтающим стать танцором балета, "Билли Эллиот" Холл был номинирован на премию "Оскар". "Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно неугасающая любовь держала нас вместе", — говорит Шэрон Осборн. Очевидно, что музыка будет играть очень важную роль в фильме и в нем прозвучат треки группы Осборна Black Sabbath и его сольные песни, считают в Variety. Шэрон и Оззи поженились в 1982. Их отношения уже были под прицелом камер. В марте 2002 года стартовало реалити-шоу "Семейка Осборнов", в котором рассказывалось о буднях рокера, его жены и их детей. Последний эпизод телепроекта вышел в марте 2005 года.
https://ria.ru/20210917/ozzy-1750375216.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148725/69/1487256954_0:49:3001:2299_1920x0_80_0_0_f376d9336a39315228ecebe0cb7b1493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оззи осборн, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, музыка
Об Оззи Осборне и его жене снимут фильм
Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут фильм
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон снимут художественный фильм, сообщает
Variety.
У проекта пока еще нет названия.
Сценарист байопика — Ли Холл. Истрия любви рокера и его супруги не первая биографическая лента в его фильмографии. Он работал над фильмами об Элтоне Джоне "Рокетмен" и о дружбе британской королевы и молодого индийца "Виктория и Абдул". За сценарий драмы о мальчике, мечтающим стать танцором балета, "Билли Эллиот" Холл был номинирован на премию "Оскар".
"Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно неугасающая любовь держала нас вместе", — говорит Шэрон Осборн.
Очевидно, что музыка будет играть очень важную роль в фильме и в нем прозвучат треки группы Осборна Black Sabbath и его сольные песни, считают в Variety.
Шэрон и Оззи поженились в 1982. Их отношения уже были под прицелом камер. В марте 2002 года стартовало реалити-шоу "Семейка Осборнов", в котором рассказывалось о буднях рокера, его жены и их детей. Последний эпизод телепроекта вышел в марте 2005 года.