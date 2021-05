https://ria.ru/20210522/muzyka-1733315579.html

Сын маминой подруги, Билли Айлиш, Эдит Пиаф. Кто победит на Евровидении?

Сын маминой подруги, Билли Айлиш, Эдит Пиаф. Кто победит на Евровидении?

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Перед финалом Евровидения принято делать ставки. Победит ли "сын маминой подруги" из Швейцарии или верх возьмут сладкоголосые рокеры из Италии? Пройдет следующий конкурс на родине второй Эдит Пиаф, "мультяшных" исландцев или новой Билли Айлиш?Чтобы знать, кого еще поддерживать, кроме Манижи (за нее проголосовать нельзя), рассказываем о десятке самых вероятных победителей, по мнению официальных букмекеров конкурса.№ 24, ИталияКто проголосует: Россия, Испания, Финляндия — за драйвПочему достойны победы: Италия, как страна "Большой пятерки" (Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция), получила гарантированное место в финале и не участвовала в полуфиналах. Так что их номер — своего рода сюрприз.Смешным итальянским рокерам из Рима Måneskin с самого начала конкурса предрекают победу. Непросто сказать, дело в харизме фронтмена Дамиано Давида, общем стильном образе группы или в лирике. Но артисты (они очень популярны в Италии) прочно поселились в топах "лучших" и "заслуживающих победу".Лидер группы заигрывает с публикой и ведет себя как заправский Арлекин, музыканты не отстают и с мастерством терзают гитары и барабаны. В общем, если вы соскучились по южному темпераменту и ярким краскам — включайте погромче.№ 20, ФранцияКто проголосует: страны БенилюксаПочему достойна победы: Барбара Прави, которую называют новой Эдит Пиаф, прошла долгий творческий путь до Евровидения. Она пишет песни для многих знаменитых соотечественников, выпустила три альбома и изменила стиль с поп-музыки на более традиционный французский шансон.Именно такую композицию она и споет, ее "Voila" — личная для артистки, лаконичная, полная скрытых смыслов. Готовьтесь рыдать и сопереживать. № 6, МальтаКто проголосует: Италия, Великобритания — за феминистский посылПочему достойна победы: Дестини Чукуньере, 18-летняя певица, уже выиграла для родной Мальты Детское Евровидение в 2015-м. Композиция "Je Me Casse" заряжает сочным звуком и энергичным вайбом.Она, как и получившая в прошлом году "Грэмми" Лиззо, выступает за бодипозитив. А поет в конкурсной песне Чукуньере о любви и уважении к самим себе, независимости и том, что мужчины не должны указывать женщинам, что делать, то есть почти как Манижа в "Русской женщине". Добавьте яркие костюмы и сценические спецэффекты — и фейерверк эмоций гарантирован.№ 11, ШвейцарияКто проголосует: соседи — Франция и БельгияПочему достойна победы: пронзительная баллада "Tous L’Univers", с которой выступает Gjon’s Tears (настоящее имя Гион Мухарремай), цепляет с первых нот. Артист признавался, что хотел спеть о любви, дружбе, силе и мужестве — всем том, что помогает во время пандемии.Текст и мелодия лирической песни выгодно подчеркивает фальцет Гиона, а движущиеся декорации завораживают. Лаконичный и строгий образ (черные брюки с высокой талией и заправленная в них такого же цвета рубашка) певца уже породили шутки про "сына маминой подруги" и "бабушкиного внука". Станет понятно, если сравнить с эпатажными костюмами участников из Литвы или откровенными из Сербии.№ 19, УкраинаКто проголосует: высокие шансы получить баллы от стран СНГ, Прибалтики и Скандинавии — за стильПочему достойна победы: электрофолк-группа Go_A просто взрывает танцпол с первых нот. Их песня "Шум" — настоящий мощный техно-рейв. Он состоит из сильного (мурашки по коже) вокала солистки Екатерины Павленко, современных танцевальных битов, африканских барабанов и гитарного драйва.Не говоря уже о сказочной атмосфере номера: неоновые "шаманские бубны", демонический макияж солистки в стиле Тринити из "Матрицы", белые деревья на фоне и динамичные танцы. Хочется разучить слова и попробовать взять все ноты припева. № 12, ИсландияКто проголосует: Скандинавские страныПочему достойна победы: Daði og Gagnamagnið — своего рода семейный бизнес (как и все в Исландии). Группа состоит из вокалиста Дади, его жены, сестры и их друзей. Синти-поп-коллектив выступает в смешных зеленых свитерах с рисунками в пиксельной графике. Из-за этого артисты напоминают мультяшных персонажей. А лирика их композиции "10 Years" посвящена истории отношений солиста с женой. Такая искренность и откровенность заставляют переживать за исландцев как за своих.Помните пародийную комедию "Евровидение: История огненной саги" про музыкантов-друзей детства из Исландии, с которыми все время что-то случалось? Так вот, у одного из участников Daði og Gagnamagnið на днях нашли коронавирус, и теперь их выступление покажут в записи. Ну что делать, хоть не упадут на сцене — как это было в фильме. № 16, ФинляндияКто проголосует: Россия, Италия, ДанияПочему достойна победы: финский рок — это само по себе явление. Но Blind Channel с песней "Dark Side" пошли дальше: как говорит группа, это смесь "жесткой поп-музыки", рэпа и электроники. Получился настоящий гимн свободе в стиле Оззи Осборна или Limp Bizkit. Не обошлось и без влияния Enter Shikari, 30 Seconds to Mars и Linkin Park. Кстати, как раньше у Linkin Park, у Blind Channel два вокалиста, один из которых исполняет рэп-партии.В итоге трек "Dark Side" — это нечто энергичное, взрывное и запоминающееся. Хочется подпевать с первых аккордов и трясти шевелюрой в такт. № 7, ПортугалияКто проголосует: Италия, Испания, Скандинавские страныПочему достойна победы: давно не было такого джаза на Евровидении. Группа The Black Mamba возвращает звучание Коула Портера и "Singin’ in the Rain" на европейскую поп-сцену.Интересно, что композиция португальцев "Love is on My Side" — первая полностью англоязычная песня от этой страны на Евровидении. И, несмотря на лаконичность, ее можно воспринимать как историю о взрослении и знакомстве с миром. На самом деле: краткость — сестра таланта.№ 26, Сан-МариноКто проголосует: Италия, Испания, ГрецияПочему достойна победы: итальянка эритрейского происхождения Сенит представляет крошечное государство Сан-Марино. Но зато ее песня — с размахом! Это смесь электро-попа и трогательного звучания традиционных музыкальных инструментов региона. К тому же к записи трека "Adrenalina" артистка подключила знаменитого рэпера Flo Rida.Сенит признавалась, что всегда ищет приключений и новых впечатлений, — такой получилась и ее песня. Откровенной, почти скандальной, но при этом интригующей.№ 17, БолгарияКто проголосует: Сербия, Греция, МолдоваПочему достойна победы: 23-летняя Виктория Георгиева по стилю (в том числе музыкальному) очень напоминает Билли Айлиш. Она исполнит мелодичную балладу "Growing Up Is Getting Old", посвященную близким людям. Матери, отцу, сестре и друзьям — простой, но очень личный текст. При этом лирика кажется знакомой — ведь поет Виктория о вещах, понятных всем.Таблица лидеров меняется практически ежечасно. В десятке фаворитов за последние дни побывала и Манижа, и одни из самых ярких и веселых музыкантов из Литвы, и вызвавшая много споров на родине певица с Кипра, делали ставки также на композиции из Швеции и Норвегии. Ждем финала, он может быть непредсказуемым!

