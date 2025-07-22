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Умер Оззи Осборн - РИА Новости, 22.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:13 22.07.2025 (обновлено: 22:55 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/muzykant-2030725814.html
Умер Оззи Осборн
Умер Оззи Осборн - РИА Новости, 22.07.2025
Умер Оззи Осборн
Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 22.07.2025
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2025-07-22T22:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщил телеканал Sky News.&quot;Звезда хеви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов&quot;, — указано в материале.Также Sky News опубликовал заявление семьи музыканта, подписанное его супругой Шэрон и четырьмя детьми. Согласно заявлению, Оззи Осборн умер в кругу семьи.Как сообщил телеканал, у музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы возникли и другие проблемы со здоровьем.Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
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в мире, бирмингем, оззи осборн
В мире, Культура, Бирмингем, Оззи Осборн
Умер Оззи Осборн

Sky News: британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРок-музыкант Оззи Осборн
Рок-музыкант Оззи Осборн - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рок-музыкант Оззи Осборн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщил телеканал Sky News.
«

"Звезда хеви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов", — указано в материале.

Также Sky News опубликовал заявление семьи музыканта, подписанное его супругой Шэрон и четырьмя детьми. Согласно заявлению, Оззи Осборн умер в кругу семьи.
Как сообщил телеканал, у музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы возникли и другие проблемы со здоровьем.
Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.
Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
 
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