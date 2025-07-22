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Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн - РИА Новости, 22.07.2025

Умер Оззи Осборн

Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T21:13:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщил телеканал Sky News."Звезда хеви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов", — указано в материале.Также Sky News опубликовал заявление семьи музыканта, подписанное его супругой Шэрон и четырьмя детьми. Согласно заявлению, Оззи Осборн умер в кругу семьи.Как сообщил телеканал, у музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы возникли и другие проблемы со здоровьем.Супруга Осборна Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда.Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.

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в мире, бирмингем, оззи осборн