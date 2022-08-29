21:36 29.08.2022 (обновлено: 09:28 30.08.2022)
Оззи Осборн захотел уехать из США
The Observer: Оззи Осборн хочет уехать из США из-за роста насилия и преступности в стране
Оззи Осборн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет, из-за роста насилия и преступности. Об этом он заявил в своем интервью The Observer.
"Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы", — заявил он.
"Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой", — добавил музыкант.
Супруга Осборна Шэрон также отметила, что Соединенные Штаты изменились кардинальным образом и в стране не осталось ничего "объединяющего".
"Теперь это уже ненормальное место для жизни", — отметила она.
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Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли десять человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
Уже после подписания закона произошло массовое убийство на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.