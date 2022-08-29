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Оззи Осборн захотел уехать из США - РИА Новости, 30.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220829/ozzi-1813025806.html
Оззи Осборн захотел уехать из США
Оззи Осборн захотел уехать из США - РИА Новости, 30.08.2022
Оззи Осборн захотел уехать из США
Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T21:36
2022-08-30T09:28
в мире
джо байден
сша
америка
чикаго
оззи осборн
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет, из-за роста насилия и преступности. Об этом он заявил в своем интервью The Observer."Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы", — заявил он."Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой", — добавил музыкант.Супруга Осборна Шэрон также отметила, что Соединенные Штаты изменились кардинальным образом и в стране не осталось ничего "объединяющего"."Теперь это уже ненормальное место для жизни", — отметила она.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли десять человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Уже после подписания закона произошло массовое убийство на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.
https://ria.ru/20220821/ugroza-1811063355.html
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в мире, джо байден, сша, америка, чикаго, оззи осборн
В мире, Джо Байден, США, Америка, Чикаго, Оззи Осборн, Шоубиз
21:36 29.08.2022 (обновлено: 09:28 30.08.2022)
 
Оззи Осборн захотел уехать из США

The Observer: Оззи Осборн хочет уехать из США из-за роста насилия и преступности в стране

© РИА Новости / Аркадий Семенов / Перейти в фотобанкОззи Осборн
Оззи Осборн - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Аркадий Семенов
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Оззи Осборн. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет, из-за роста насилия и преступности. Об этом он заявил в своем интервью The Observer.
"Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы", — заявил он.
"Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой", — добавил музыкант.
Супруга Осборна Шэрон также отметила, что Соединенные Штаты изменились кардинальным образом и в стране не осталось ничего "объединяющего".
"Теперь это уже ненормальное место для жизни", — отметила она.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 04:55
В США испугались угрозы новой гражданской войны
Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли десять человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
Уже после подписания закона произошло массовое убийство на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.
Штурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине в Иллинойсе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 21:13
В США с начала года зафиксировали четыреста случаев массовой стрельбы
 
ШоубизВ миреДжо БайденСШААмерикаЧикагоОззи Осборн
 
 
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