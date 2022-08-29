https://ria.ru/20220829/ozzi-1813025806.html

Оззи Осборн захотел уехать из США

Оззи Осборн захотел уехать из США - РИА Новости, 30.08.2022

Оззи Осборн захотел уехать из США

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-29T21:36

2022-08-29T21:36

2022-08-30T09:28

в мире

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чикаго

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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет, из-за роста насилия и преступности. Об этом он заявил в своем интервью The Observer."Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы", — заявил он."Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой", — добавил музыкант.Супруга Осборна Шэрон также отметила, что Соединенные Штаты изменились кардинальным образом и в стране не осталось ничего "объединяющего"."Теперь это уже ненормальное место для жизни", — отметила она.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли десять человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Уже после подписания закона произошло массовое убийство на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.

https://ria.ru/20220821/ugroza-1811063355.html

https://ria.ru/20220808/strelba-1808176111.html

сша

америка

чикаго

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, америка, чикаго, оззи осборн