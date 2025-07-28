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В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти - РИА Новости, 28.07.2025
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти
Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:57:00+03:00
2025-07-28T10:57:00+03:00
2025-07-28T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. "Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении. В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.
https://rsport.ria.ru/20250527/kayrat-2019393804.html
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оззи осборн, россия, в мире
Оззи Осборн, Россия, В мире
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти
Спрос на автобиографию Озии Озборна вырос в 17 раз после его смерти
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн
скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
"Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении.
В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.