Рейтинг@Mail.ru
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/osborn-2031858039.html
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти - РИА Новости, 28.07.2025
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти
Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:57:00+03:00
2025-07-28T10:57:00+03:00
оззи осборн
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156368/67/1563686719_0:120:3218:1930_1920x0_80_0_0_da1333d2d6ea3a8362935d437ee87c0b.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. "Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении. В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.
https://rsport.ria.ru/20250527/kayrat-2019393804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156368/67/1563686719_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d172c6cf4fe1caddcbe116f0c80ade53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оззи осборн, россия, в мире
Оззи Осборн, Россия, В мире
В России вырос спрос на автобиографию Оззи Осборна после его смерти

Спрос на автобиографию Озии Озборна вырос в 17 раз после его смерти

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Оззи Озборн
Певец Оззи Озборн - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Певец Оззи Озборн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские читатели в 17 раз чаще стали интересоваться книгой-автобиографией "Оззи. Без цензуры" британского рок-музыканта Оззи Осборна после его смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
"Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)", - говорится в сообщении.
В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Казахстанский клуб перенес матч чемпионата из-за концерта поп-звезды из США
27 мая, 17:25
 
Оззи ОсборнРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала