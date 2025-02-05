https://ria.ru/20250205/sabbath-1997569757.html
Рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе
Рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе - РИА Новости, 05.02.2025
Рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе
Британская рок-группа Black Sabbath в июле впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе на концерте Back to the Beginning ("Обратно к началу") на стадионе... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:22:00+03:00
2025-02-05T17:22:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Британская рок-группа Black Sabbath в июле впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе на концерте Back to the Beginning ("Обратно к началу") на стадионе "Вилла Парк" в английском Бирмингеме, говорится в пресс-релизе площадки мероприятия. "Сегодня утром на домашней арене ФК "Астон Вилла" (супруга Оззи Осборна - ред.) Шэрон Осборн и (один из основателей группы - ред.) Тони Айомми объявили, что оригинальный состав Black Sabbath - Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд - сыграет впервые за 20 лет. Группа выйдет на сцену в качестве хэдлайнеров концерта Back to the Beginning в субботу 5 июля на "Вилла Парк", - говорится в релизе. Отмечается, что вначале Оззи Осборн исполнит собственный короткий сет композиций, после чего "присоединится к Black Sabbath для финального поклона". Кроме того, на мероприятии выступят другие рок-группы, такие как Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax и Mastodon. По словам музыканта Тома Морелло (Rage Against the Machine), который также является директором мероприятия, концерт станет "величайшим хеви-метал шоу". Вся прибыль будет направлена благотворительным организациям Cure Parkinson's, Acorns Children's Hospice и детской больнице Бирмингема, сказано в пресс-релизе. Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
https://ria.ru/20241112/tramp-1983311365.html
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в мире, великобритания, оззи осборн
Шоубиз, В мире, Великобритания, Оззи Осборн
Рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе
Рок-группа Black Sabbath в июле впервые за 20 лет сыграет в оригинальном составе
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Британская рок-группа Black Sabbath в июле впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе на концерте Back to the Beginning ("Обратно к началу") на стадионе "Вилла Парк" в английском Бирмингеме, говорится в пресс-релизе площадки мероприятия.
"Сегодня утром на домашней арене ФК "Астон Вилла" (супруга Оззи Осборна - ред.) Шэрон Осборн и (один из основателей группы - ред.) Тони Айомми объявили, что оригинальный состав Black Sabbath - Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд - сыграет впервые за 20 лет. Группа выйдет на сцену в качестве хэдлайнеров концерта Back to the Beginning в субботу 5 июля на "Вилла Парк", - говорится в релизе.
Отмечается, что вначале Оззи Осборн исполнит собственный короткий сет композиций, после чего "присоединится к Black Sabbath для финального поклона".
Кроме того, на мероприятии выступят другие рок-группы, такие как Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax и Mastodon.
По словам музыканта Тома Морелло (Rage Against the Machine), который также является директором мероприятия, концерт станет "величайшим хеви-метал шоу".
Вся прибыль будет направлена благотворительным организациям Cure Parkinson's, Acorns Children's Hospice и детской больнице Бирмингема, сказано в пресс-релизе.
Группа Black Sabbath была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.