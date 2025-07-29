https://ria.ru/20250729/osborn-2032113808.html

Похороны Оззи Осборна пройдут в его родном Бирмингеме в среду

Похороны Оззи Осборна пройдут в его родном Бирмингеме в среду - РИА Новости, 29.07.2025

Похороны Оззи Осборна пройдут в его родном Бирмингеме в среду

Похороны британского рок-музыканта Оззи Осборна пройдут в среду в его родном Бирмингеме в кругу семьи, сообщила во вторник газета Mirror. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:17:00+03:00

2025-07-29T13:17:00+03:00

2025-07-29T13:30:00+03:00

шоубиз

оззи осборн

бирмингем

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143017/92/1430179256_0:0:3260:1833_1920x0_80_0_0_0532fc1c7e44661346c228cdba56096f.jpg

ЛОНДОН, 29 июл - РИА Новости. Похороны британского рок-музыканта Оззи Осборна пройдут в среду в его родном Бирмингеме в кругу семьи, сообщила во вторник газета Mirror. Фронтмен группы Black Sabbath скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. "Звезда Black Sabbath... будет похоронен в среду, 30 июля", - говорится в статье. Отмечается, что похороны будут закрытыми и пройдут в кругу семьи.В свою очередь, власти Бирмингема сообщили, что перед похоронами состоится траурная процессия, в ходе которой гроб с телом музыканта в сопровождении духового оркестра медленно проедет до так называемого моста Black Sabbath и одноименной скамейки. Ранее фанаты Осборна устроили там импровизированный мемориал. Ожидается, что проститься с легендой хэви-метал придет большое число людей.Осборн являлся фронтменом группы Black Sabbath, которая была основана в Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.

https://ria.ru/20250724/ozzy-osbourne-2031235263.html

https://ria.ru/20250728/osborn-2031858039.html

бирмингем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оззи осборн, бирмингем, в мире