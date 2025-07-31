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В Британии проходят похороны Оззи Осборна - РИА Новости, 31.07.2025
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Культура
 
16:53 31.07.2025 (обновлено: 16:55 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/osborn-2032660330.html
В Британии проходят похороны Оззи Осборна
В Британии проходят похороны Оззи Осборна - РИА Новости, 31.07.2025
В Британии проходят похороны Оззи Осборна
Умершего британского рок-музыканта, фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна в четверг хоронят на территории семейной усадьбы около городка Джеррардс-Кросс в РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:53:00+03:00
2025-07-31T16:55:00+03:00
культура
в мире
бирмингем
бакингемшир
оззи осборн
джеймс хэтфилд
элтон джон
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ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Умершего британского рок-музыканта, фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна в четверг хоронят на территории семейной усадьбы около городка Джеррардс-Кросс в графстве Бакингемшир, сообщает Daily Mail. Похороны проходят в кругу семьи и близких друзей. Как пишет издание со ссылкой на присутствующих на закрытом мероприятии, на территории особняка был установлен огромный цветочный венок со словами "Оззи-чертов-Осборн". Рядом с прудом на территории усадьбы установлены шатры и музыкальная сцена, в саду выставлено оборудование для кейтеринга. Безопасность мероприятия обеспечивает частное охранное предприятие, периметр территории патрулируют телохранители с собаками. Несмотря на строгие меры безопасности некоторые фанаты пришли проститься с музыкантом к воротам дома, где, судя по фотографиям в СМИ, образовался небольшой стихийный мемориал из букетов. Как сообщает газета Sun, на похоронах выступит с речью британский рок-исполнитель Yungblud, с которым Оззи сблизился в последние годы жизни. Кроме того, на мероприятии ожидаются члены группы Black Sabbath Тони Айомми, Билл Уорд и Гизер Батлер, а также Джеймс Хэтфилд из группы Metallica. Отпевание пройдет в церкви в городке Джеррардс-Кросс. Ожидается, что на службе будет, в том числе, британский певец Элтон Джон. О своем пожелании быть похороненным "в саду" Оззи заявил еще в своей автобиографии, изданной в 2009 году. "Я сказал Шэрон: "Не кремируй меня, что бы ты ни делала." Я хочу, чтобы меня похоронили где-нибудь в красивом саду, а над моей головой посадили дерево", - говорится в книге. В среду семья Осборнов приняла участие в памятной процессии в родном городе исполнителя Бирмингеме. Тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с кумиром. Фронтмен группы Black Sabbath, основанной в Бирмингеме в 1968 году и ставшей одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, Осборн скончался в 76-летнем возрасте 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. В тот же день фанаты группы превратили "скамейку Black Sabbath" в стихийный мемориал. Достопримечательность буквально за две недели до этого посещали толпы фанатов, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала свой родной город.
https://ria.ru/20250724/ozzy-osbourne-2031235263.html
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в мире, бирмингем, бакингемшир, оззи осборн, джеймс хэтфилд, элтон джон, sun, metallica
Культура, В мире, Бирмингем, Бакингемшир, Оззи Осборн, Джеймс Хэтфилд, Элтон Джон, Sun, Metallica
В Британии проходят похороны Оззи Осборна

В семейной усадьбе в Бакингемшире проходят похороны Оззи Осборна

© Getty Images / Christopher FurlongПохоронный кортеж Оззи Осборна в Бирмингеме, Англия
Похоронный кортеж Оззи Осборна в Бирмингеме, Англия - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Похоронный кортеж Оззи Осборна в Бирмингеме, Англия
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ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Умершего британского рок-музыканта, фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна в четверг хоронят на территории семейной усадьбы около городка Джеррардс-Кросс в графстве Бакингемшир, сообщает Daily Mail.
Похороны проходят в кругу семьи и близких друзей. Как пишет издание со ссылкой на присутствующих на закрытом мероприятии, на территории особняка был установлен огромный цветочный венок со словами "Оззи-чертов-Осборн".
Рядом с прудом на территории усадьбы установлены шатры и музыкальная сцена, в саду выставлено оборудование для кейтеринга. Безопасность мероприятия обеспечивает частное охранное предприятие, периметр территории патрулируют телохранители с собаками.
Несмотря на строгие меры безопасности некоторые фанаты пришли проститься с музыкантом к воротам дома, где, судя по фотографиям в СМИ, образовался небольшой стихийный мемориал из букетов.
Как сообщает газета Sun, на похоронах выступит с речью британский рок-исполнитель Yungblud, с которым Оззи сблизился в последние годы жизни. Кроме того, на мероприятии ожидаются члены группы Black Sabbath Тони Айомми, Билл Уорд и Гизер Батлер, а также Джеймс Хэтфилд из группы Metallica.
Отпевание пройдет в церкви в городке Джеррардс-Кросс. Ожидается, что на службе будет, в том числе, британский певец Элтон Джон.
О своем пожелании быть похороненным "в саду" Оззи заявил еще в своей автобиографии, изданной в 2009 году.
"Я сказал Шэрон: "Не кремируй меня, что бы ты ни делала." Я хочу, чтобы меня похоронили где-нибудь в красивом саду, а над моей головой посадили дерево", - говорится в книге.
В среду семья Осборнов приняла участие в памятной процессии в родном городе исполнителя Бирмингеме. Тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с кумиром.
Фронтмен группы Black Sabbath, основанной в Бирмингеме в 1968 году и ставшей одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, Осборн скончался в 76-летнем возрасте 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. В тот же день фанаты группы превратили "скамейку Black Sabbath" в стихийный мемориал. Достопримечательность буквально за две недели до этого посещали толпы фанатов, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала свой родной город.
Оззи Осборн - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Оззи Осборн: биография рок-легенды, творчество, личная жизнь и смерть
24 июля, 18:37
 
КультураВ миреБирмингемБакингемширОззи ОсборнДжеймс ХэтфилдЭлтон ДжонSunMetallica
 
 
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