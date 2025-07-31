https://ria.ru/20250731/osborn-2032660330.html

В Британии проходят похороны Оззи Осборна

В Британии проходят похороны Оззи Осборна - РИА Новости, 31.07.2025

В Британии проходят похороны Оззи Осборна

Умершего британского рок-музыканта, фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна в четверг хоронят на территории семейной усадьбы около городка Джеррардс-Кросс в РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:53:00+03:00

2025-07-31T16:53:00+03:00

2025-07-31T16:55:00+03:00

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ЛОНДОН, 31 июл - РИА Новости. Умершего британского рок-музыканта, фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна в четверг хоронят на территории семейной усадьбы около городка Джеррардс-Кросс в графстве Бакингемшир, сообщает Daily Mail. Похороны проходят в кругу семьи и близких друзей. Как пишет издание со ссылкой на присутствующих на закрытом мероприятии, на территории особняка был установлен огромный цветочный венок со словами "Оззи-чертов-Осборн". Рядом с прудом на территории усадьбы установлены шатры и музыкальная сцена, в саду выставлено оборудование для кейтеринга. Безопасность мероприятия обеспечивает частное охранное предприятие, периметр территории патрулируют телохранители с собаками. Несмотря на строгие меры безопасности некоторые фанаты пришли проститься с музыкантом к воротам дома, где, судя по фотографиям в СМИ, образовался небольшой стихийный мемориал из букетов. Как сообщает газета Sun, на похоронах выступит с речью британский рок-исполнитель Yungblud, с которым Оззи сблизился в последние годы жизни. Кроме того, на мероприятии ожидаются члены группы Black Sabbath Тони Айомми, Билл Уорд и Гизер Батлер, а также Джеймс Хэтфилд из группы Metallica. Отпевание пройдет в церкви в городке Джеррардс-Кросс. Ожидается, что на службе будет, в том числе, британский певец Элтон Джон. О своем пожелании быть похороненным "в саду" Оззи заявил еще в своей автобиографии, изданной в 2009 году. "Я сказал Шэрон: "Не кремируй меня, что бы ты ни делала." Я хочу, чтобы меня похоронили где-нибудь в красивом саду, а над моей головой посадили дерево", - говорится в книге. В среду семья Осборнов приняла участие в памятной процессии в родном городе исполнителя Бирмингеме. Тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с кумиром. Фронтмен группы Black Sabbath, основанной в Бирмингеме в 1968 году и ставшей одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, Осборн скончался в 76-летнем возрасте 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. В тот же день фанаты группы превратили "скамейку Black Sabbath" в стихийный мемориал. Достопримечательность буквально за две недели до этого посещали толпы фанатов, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала свой родной город.

https://ria.ru/20250724/ozzy-osbourne-2031235263.html

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в мире, бирмингем, бакингемшир, оззи осборн, джеймс хэтфилд, элтон джон, sun, metallica