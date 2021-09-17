Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210917/ozzy-1750375216.html
Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым"
Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым" - РИА Новости, 17.09.2021
Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым"
Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) присвоила последнему альбому Оззи Осборна "Ordinary Man" статус "золотого", сообщает Blabbermouth.net. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:40
2021-09-17T02:40
культура
оззи осборн
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152180/38/1521803899_0:88:3217:1898_1920x0_80_0_0_d820fa7c029fac8e1d0fc51af9417d3e.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) присвоила последнему альбому Оззи Осборна "Ordinary Man" статус "золотого", сообщает Blabbermouth.net. По данным организации, было продано более полумиллиона копий. Пластинка вышла 21 февраля 2020 года. В нее вошло 11 композиций, в том числе и трек, записанный хеви-метал музыкантом с Элтоном Джоном. Диск стал первым сольным проектом Осборна после альбома "Scream" 2010 года. По словам певца, работа над ним эмоционально помогла ему восстановиться после падения и операции на шее. Сертификация RIAA была разработана в 1958 году, чтобы почтить артистов и создать стандарты, согласно которым можно оценивать коммерческий успех звукозаписей.
https://ria.ru/20200908/osbourne-1576886797.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152180/38/1521803899_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_00f25f222530ac5a9b13e95c0a50c99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оззи осборн, новости культуры, музыка
02:40 17.09.2021
 

Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) присвоила последнему альбому Оззи Осборна "Ordinary Man" статус "золотого", сообщает Blabbermouth.net.
По данным организации, было продано более полумиллиона копий.
Пластинка вышла 21 февраля 2020 года. В нее вошло 11 композиций, в том числе и трек, записанный хеви-метал музыкантом с Элтоном Джоном. Диск стал первым сольным проектом Осборна после альбома "Scream" 2010 года.
По словам певца, работа над ним эмоционально помогла ему восстановиться после падения и операции на шее.
"Весь этот альбом появился словно из ниоткуда, и записывать его было забавно. Это было как раз то, что мне нужно, чтобы вывести меня из мрака и выздороветь", — вспоминал легенда тяжелой музыки.
Сертификация RIAA была разработана в 1958 году, чтобы почтить артистов и создать стандарты, согласно которым можно оценивать коммерческий успех звукозаписей.
Британская рок-группа Black Sabbath - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 05:12Культура
Оззи Осборн рассказал, что думает о воссоединении с Black Sabbath
 
КультураОззи ОсборнНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
Лента новостейМолния