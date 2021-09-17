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Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым"

Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым" - РИА Новости, 17.09.2021

Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым"

Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) присвоила последнему альбому Оззи Осборна "Ordinary Man" статус "золотого", сообщает Blabbermouth.net. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T02:40

2021-09-17T02:40

2021-09-17T02:40

культура

оззи осборн

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) присвоила последнему альбому Оззи Осборна "Ordinary Man" статус "золотого", сообщает Blabbermouth.net. По данным организации, было продано более полумиллиона копий. Пластинка вышла 21 февраля 2020 года. В нее вошло 11 композиций, в том числе и трек, записанный хеви-метал музыкантом с Элтоном Джоном. Диск стал первым сольным проектом Осборна после альбома "Scream" 2010 года. По словам певца, работа над ним эмоционально помогла ему восстановиться после падения и операции на шее. Сертификация RIAA была разработана в 1958 году, чтобы почтить артистов и создать стандарты, согласно которым можно оценивать коммерческий успех звукозаписей.

https://ria.ru/20200908/osbourne-1576886797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оззи осборн, новости культуры, музыка