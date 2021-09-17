Последний альбом Оззи Осборна стал "золотым"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) присвоила последнему альбому Оззи Осборна "Ordinary Man" статус "золотого", сообщает Blabbermouth.net.
По данным организации, было продано более полумиллиона копий.
Пластинка вышла 21 февраля 2020 года. В нее вошло 11 композиций, в том числе и трек, записанный хеви-метал музыкантом с Элтоном Джоном. Диск стал первым сольным проектом Осборна после альбома "Scream" 2010 года.
По словам певца, работа над ним эмоционально помогла ему восстановиться после падения и операции на шее.
"Весь этот альбом появился словно из ниоткуда, и записывать его было забавно. Это было как раз то, что мне нужно, чтобы вывести меня из мрака и выздороветь", — вспоминал легенда тяжелой музыки.
Сертификация RIAA была разработана в 1958 году, чтобы почтить артистов и создать стандарты, согласно которым можно оценивать коммерческий успех звукозаписей.
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