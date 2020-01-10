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Культура
2020-01-10T20:48+0300
https://ria.ru/20200110/1563259116.html
Оззи Осборн спел песню с Элтоном Джоном
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РИА Новости

Оззи Осборн спел песню с Элтоном Джоном

20:48 10.01.2020
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© AP Photo / Evan AgostiniЭлтон Джон и Оззи Осборн
Элтон Джон и Оззи Осборн
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Оззи Осборн выложил в Сеть новую песню Ordinary man, которую исполнил вместе с Элтоном Джоном.
Первый куплет поет Оззи, а Элтон играет на пианино, во втором он начинает подпевать.
Ранее жена Осборна Шэрон рассказала о неожиданном сотрудничестве мужа с Элтоном Джоном на телешоу The Talk, отвечая на вопрос о его планах на 2020 год: "Он записывает новую музыку, и это очень здорово. С ним работают все его друзья. Так, он поет песню с Элтоном. В его жизни происходит много всего прекрасного".
Новая пластинка станет первым сольным проектом певца после альбома Scream 2010 года. В записи принимают участие гитарист Guns N’ Roses Слэш, хип-хоп исполнитель Post Malone и гитарист Том Морелло из рок-группы Rage against the machine.
"Когда я писал песню Ordinary man, она напомнила мне одну старую композицию Элтона и я сказал Шэрон: "Интересно, согласится ли он спеть ее?" Мы спросили его, и он не возражал. Сэр Джон не только поет, но и играет на фортепиано", - уточнил Осборн в интервью изданию Consequence of Sound.
Скриншот видео Ozzy Osbourne Straight to Hell
8 января, 01:51Культура
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КультураМузыкаНовости культурыЭлтон ДжонОззи Осборн
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