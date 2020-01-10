Оззи Осборн спел песню с Элтоном Джоном

Ранее жена Осборна Шэрон рассказала о неожиданном сотрудничестве мужа с Элтоном Джоном на телешоу The Talk, отвечая на вопрос о его планах на 2020 год: "Он записывает новую музыку, и это очень здорово. С ним работают все его друзья. Так, он поет песню с Элтоном. В его жизни происходит много всего прекрасного".