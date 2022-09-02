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Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе
Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе - РИА Новости, 02.09.2022
Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе
Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября".
2022-09-02T14:00
2022-09-02T14:00
2022-09-02T14:00
роман о шоубизе
подкаст
шоу-бизнес
алла пугачева
анита цой
оззи осборн
россия
сша
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Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе
Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября".
audio/mpeg
Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе
Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября".
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Какие два дела должна решить Алла Пугачева в России.2. Существует ли в стране черный список артистов.3. За что Пенсионный фонд хочет взыскать с Аниты Цой штраф.4. Почему Оззи Осборн хочет уехать из США.5. Сколько Михаил Шуфутинский заработал на песне "Третье сентября".________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, шоу-бизнес, алла пугачева, анита цой, оззи осборн, россия, сша, пенсионный фонд рф, аудио
Роман о шоубизе, Подкаст, Шоу-бизнес, Алла Пугачева, Анита Цой, Оззи Осборн, Россия, США, Пенсионный фонд РФ
Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе
Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября".