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Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе

Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе - РИА Новости, 02.09.2022

Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе

Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября".

2022-09-02T14:00

2022-09-02T14:00

2022-09-02T14:00

роман о шоубизе

подкаст

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алла пугачева

анита цой

оззи осборн

россия

сша

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Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября". audio/mpeg

Дела Пугачевой в России и корпоративы Меладзе Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы навести порядок. Валерий Меладзе осудил спецоперацию, но продолжает работать в России. Пенсионный фонд подал в суд на Аниту Цой. Оззи Осборн сыт по горло от США, а Михаил Шуфутинский подсчитал доходы от песни "Третье сентября". audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов рассказывает:1. Какие два дела должна решить Алла Пугачева в России.2. Существует ли в стране черный список артистов.3. За что Пенсионный фонд хочет взыскать с Аниты Цой штраф.4. Почему Оззи Осборн хочет уехать из США.5. Сколько Михаил Шуфутинский заработал на песне "Третье сентября".________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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