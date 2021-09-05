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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210905/zvezdy-1746391691.html
Кардашьян, Бузова, Бардо и Мигель. Кто еще прославился на реалити-шоу
Кардашьян, Бузова, Бардо и Мигель. Кто еще прославился на реалити-шоу - РИА Новости, 05.09.2021
Кардашьян, Бузова, Бардо и Мигель. Кто еще прославился на реалити-шоу
Осень — пора новых сериалов и телепроектов. Выходит десятый "Голос", пятый сезон "Ты супер!", Бузова и Галустян теперь — ведущие шоу "Звезды в Африке", а еще в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T08:00
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Осень — пора новых сериалов и телепроектов. Выходит десятый "Голос", пятый сезон "Ты супер!", Бузова и Галустян теперь — ведущие шоу "Звезды в Африке", а еще в планах — "Новые танцы". Немало звезд превратились в селебрити только из-за участия в реалити-шоу. Имена и фамилии Кардашьян, Бузовой, Гагариной, Чумакова стали нарицательными после того, как они "засветились" на малых экранах. О тех, кто прославился таким способом, — в материале РИА Новости.
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ольга бузова, пэрис хилтон, кимберли кардашян, фото, lady gaga (стефани джерманотта), светлана лобода, оззи осборн, канье уэст, келли осборн, рита дакота, полина гагарина, знаменитости, кино и сериалы, дима билан (виктор белан), филипп киркоров, виктор дробыш, егор крид, мадонна, рианна (робин фенти), бейонсе ноулз, михаил галустян
08:00 05.09.2021 (обновлено: 08:08 05.09.2021)
 

Кардашьян, Бузова, Бардо и Мигель. Кто еще прославился на реалити-шоу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Осень — пора новых сериалов и телепроектов. Выходит десятый "Голос", пятый сезон "Ты супер!", Бузова и Галустян теперь — ведущие шоу "Звезды в Африке", а еще в планах — "Новые танцы". Немало звезд превратились в селебрити только из-за участия в реалити-шоу. Имена и фамилии Кардашьян, Бузовой, Гагариной, Чумакова стали нарицательными после того, как они "засветились" на малых экранах. О тех, кто прославился таким способом, — в материале РИА Новости.
© АО "ТНТ-Продакшн", РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кстати о Бузовой. В 18 лет никому не известная Ольга пришла на "Дом-2", несколько лет была просто участницей, а потом ее "повысили" до ведущей. Любовь на шоу она не нашла, хотя страсти бушевали нешуточные.

За время проекта Бузова написала пару книг, а ее актерские навыки заметили продюсеры. После завершения реалити-шоу Ольга сконцентрировалась на том, чтобы стать артисткой. Сейчас она поет, диджеит, получает награды, играет камео в кино и выходит на театральную сцену. Роли выбирает неоднозначные, из-за чего ее часто обсуждают в Сети. Как и ее стиль или личную жизнь — громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и расставание с Давидом Манукяном.

Еще Бузова снимается в клипах у Киркорова, Тимати, Димы Билана.

На сентябрь запланировали релиз ее третьего альбома "Вот она я". Так что в ближайшее время Бузова никуда не исчезнет.

Ольга Бузова на шоу Дом 2 и на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards
1 из 10

Кстати о Бузовой. В 18 лет никому не известная Ольга пришла на "Дом-2", несколько лет была просто участницей, а потом ее "повысили" до ведущей. Любовь на шоу она не нашла, хотя страсти бушевали нешуточные.

За время проекта Бузова написала пару книг, а ее актерские навыки заметили продюсеры. После завершения реалити-шоу Ольга сконцентрировалась на том, чтобы стать артисткой. Сейчас она поет, диджеит, получает награды, играет камео в кино и выходит на театральную сцену. Роли выбирает неоднозначные, из-за чего ее часто обсуждают в Сети. Как и ее стиль или личную жизнь — громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и расставание с Давидом Манукяном.

Еще Бузова снимается в клипах у Киркорова, Тимати, Димы Билана.

На сентябрь запланировали релиз ее третьего альбома "Вот она я". Так что в ближайшее время Бузова никуда не исчезнет.

© АО "ТНТ-Продакшн", РИА Новости/Екатерина Чеснокова
© Bunim-Murray Productions (BMP), AFP/Jean-Baptiste Lacroix

Инстаграм-дива и бизнесвумен Ким Кардашьян обрела популярность после участия в 20 сезонах реалити-шоу "Семейство Кардашьян". И еще из-за того, что в Сеть попало ее интимное видео.

Несмотря на скандал, дочь адвоката и светской львицы продолжила съемки в проекте и не раз становилась самой высокооплачиваемой участницей подобных форматов шоу.

Актерские навыки Ким не впечатлили зрителей, так же, как и музыкальные — слушателей. Поэтому она сосредоточилась на бизнесе: с сестрами открыла несколько бутиков, выпустила парфюм, снималась в качестве модели для известных брендов.

Так что первую славу Кардашьян использовала с умом. Пожалуй, сейчас Ким — одна из самых известных и упоминаемых в СМИ персон в мировом шоу-бизнесе. Отчасти и благодаря громкому разводу с рэпером Канье Уэстом.

Постер сериала Семейство Кардашьян и Ким Кардашьян на вечеринке Vanity Fair Oscar Party
2 из 10

Инстаграм-дива и бизнесвумен Ким Кардашьян обрела популярность после участия в 20 сезонах реалити-шоу "Семейство Кардашьян". И еще из-за того, что в Сеть попало ее интимное видео.

Несмотря на скандал, дочь адвоката и светской львицы продолжила съемки в проекте и не раз становилась самой высокооплачиваемой участницей подобных форматов шоу.

Актерские навыки Ким не впечатлили зрителей, так же, как и музыкальные — слушателей. Поэтому она сосредоточилась на бизнесе: с сестрами открыла несколько бутиков, выпустила парфюм, снималась в качестве модели для известных брендов.

Так что первую славу Кардашьян использовала с умом. Пожалуй, сейчас Ким — одна из самых известных и упоминаемых в СМИ персон в мировом шоу-бизнесе. Отчасти и благодаря громкому разводу с рэпером Канье Уэстом.

© Bunim-Murray Productions (BMP), AFP/Jean-Baptiste Lacroix
© 20th Century Fox Television, AFP/Amy Sussman

Еще одной участнице реалити-шоу, Пэрис Хилтон, знакома история со "сливом" частного видео. Но звезда "Простой жизни" на виду с детства, ведь она родилась в семье владельцев одноименной сети отелей. Хотя по-настоящему прославилась благодаря шоу 2000-х.

В нем она вместе с подругой Николь Ричи пыталась быть обычным человеком: они устраивались на совершенно не гламурные работы, не пользовались кредитками и стремились слиться с толпой.

Истории про богачек, которые переселяются в деревню, доят коров и ходят в резиновых сапогах, понравились аудитории. А в жизни Хилтон не пропускала ни одной важной вечеринки. И несколько раз нарушала закон (водила в нетрезвом виде и превышала скорость).

Пэрис успела побыть моделью, выпустила музыкальный альбом, попробовала себя в качестве дизайнера.

Сейчас она снимается в документальных проектах, в рекламе и записывает подкасты.

Пэрис Хилтон в сериале Простая жизнь и на церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards
3 из 10

Еще одной участнице реалити-шоу, Пэрис Хилтон, знакома история со "сливом" частного видео. Но звезда "Простой жизни" на виду с детства, ведь она родилась в семье владельцев одноименной сети отелей. Хотя по-настоящему прославилась благодаря шоу 2000-х.

В нем она вместе с подругой Николь Ричи пыталась быть обычным человеком: они устраивались на совершенно не гламурные работы, не пользовались кредитками и стремились слиться с толпой.

Истории про богачек, которые переселяются в деревню, доят коров и ходят в резиновых сапогах, понравились аудитории. А в жизни Хилтон не пропускала ни одной важной вечеринки. И несколько раз нарушала закон (водила в нетрезвом виде и превышала скорость).

Пэрис успела побыть моделью, выпустила музыкальный альбом, попробовала себя в качестве дизайнера.

Сейчас она снимается в документальных проектах, в рекламе и записывает подкасты.

© 20th Century Fox Television, AFP/Amy Sussman
© MTV Networks, AFP/Jamie McCarthy

Другая героиня реалити-шоу, известная с детства, — Келли Осборн, дочь "великого и ужасного" Оззи. Сейчас она певица, телеведущая и модельер, а началось все с появления ее в "Семейке Осборнов". Проект рассказывал о домашней жизни рокера.

Шоу стало одним из самых рейтинговых за историю канала MTV, и на волне успеха Келли занялась музыкальной карьерой. Параллельно ее постоянно обсуждали в СМИ — гардероб, появления на вечеринках, депрессии, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Несмотря на это, сейчас Келли занимается благотворительностью и появляется в кино в ролях-камео.

Келли Осборн в сериале Семейка Осборнов и на ежегодной вечеринке Элтона Джона по борьбе со СПИДом
4 из 10

Другая героиня реалити-шоу, известная с детства, — Келли Осборн, дочь "великого и ужасного" Оззи. Сейчас она певица, телеведущая и модельер, а началось все с появления ее в "Семейке Осборнов". Проект рассказывал о домашней жизни рокера.

Шоу стало одним из самых рейтинговых за историю канала MTV, и на волне успеха Келли занялась музыкальной карьерой. Параллельно ее постоянно обсуждали в СМИ — гардероб, появления на вечеринках, депрессии, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Несмотря на это, сейчас Келли занимается благотворительностью и появляется в кино в ролях-камео.

© MTV Networks, AFP/Jamie McCarthy
© Первый канал, РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Профессиональные певцы тоже участвуют в реалити-шоу. Полина Гагарина представляла Россию на Евровидении, озвучивает мультфильмы и играет в кино. Но впервые она оказалась на ТВ в 16-летнем возрасте, когда попала на второй сезон "Фабрики звезд", где и победила.

После этого были контракт с лейблом АРС Records, участие в "Новой волне" и дебютный альбом "Попроси у облаков", "Золотой граммофон" и множество других наград.

Перед "Евровидением" 2015 года Гагарина "порепетировала", выпустив альбом с треками на русском и английском языках. И затем выступила в Австрии, заняв второе место.

Сейчас Гагарина — наставница или судья в музыкальных шоу ("Голос", "Голос.Дети", "Точь-в-Точь"), озвучивает мультфильмы ("Тролли. Мировой тур") и снимается в сериалах ("Бывшие").

Полина Гагарина на шоу Фабрика звезд и на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV
5 из 10

Профессиональные певцы тоже участвуют в реалити-шоу. Полина Гагарина представляла Россию на Евровидении, озвучивает мультфильмы и играет в кино. Но впервые она оказалась на ТВ в 16-летнем возрасте, когда попала на второй сезон "Фабрики звезд", где и победила.

После этого были контракт с лейблом АРС Records, участие в "Новой волне" и дебютный альбом "Попроси у облаков", "Золотой граммофон" и множество других наград.

Перед "Евровидением" 2015 года Гагарина "порепетировала", выпустив альбом с треками на русском и английском языках. И затем выступила в Австрии, заняв второе место.

Сейчас Гагарина — наставница или судья в музыкальных шоу ("Голос", "Голос.Дети", "Точь-в-Точь"), озвучивает мультфильмы ("Тролли. Мировой тур") и снимается в сериалах ("Бывшие").

© Первый канал, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
© Первый канал, CC BY-SA 3.0/ 2lpr

Еще один "фабрикант" — Мигель. Только он сделал не певческую карьеру, а стал хореографом. Вообще еще до "Фабрики звезд" он танцевал в мюзиклах "Метро", "Нотр-Дам де Пари", "Ромео и Джульетта". А потом попал на ТВ: вышел в финал "Фабрики".

После этого Мигель занимался хореографией для кино и работал над рекламами брендов. Но телевидение не покинул: ставил номера в телешоу "Один в один", "Универсальный артист".

Уже несколько лет Мигель — один из сопродюсеров, член жюри и соведущий проекта "Танцы".

Несмотря на это, он уверен, что всегда нужно учиться новому: кумирами называет французскую приму-балерину Сильви Гиллем, аргентинского артиста балета Хорхе Донна и Даррела Балока, который ставит танцевальные номера для Мадонны, Бейонсе и Рианны.

Сергей Шестеперов (Мигель) на шоу Фабрика звезд и на фотосессии
6 из 10

Еще один "фабрикант" — Мигель. Только он сделал не певческую карьеру, а стал хореографом. Вообще еще до "Фабрики звезд" он танцевал в мюзиклах "Метро", "Нотр-Дам де Пари", "Ромео и Джульетта". А потом попал на ТВ: вышел в финал "Фабрики".

После этого Мигель занимался хореографией для кино и работал над рекламами брендов. Но телевидение не покинул: ставил номера в телешоу "Один в один", "Универсальный артист".

Уже несколько лет Мигель — один из сопродюсеров, член жюри и соведущий проекта "Танцы".

Несмотря на это, он уверен, что всегда нужно учиться новому: кумирами называет французскую приму-балерину Сильви Гиллем, аргентинского артиста балета Хорхе Донна и Даррела Балока, который ставит танцевальные номера для Мадонны, Бейонсе и Рианны.

© Первый канал, CC BY-SA 3.0/ 2lpr
© ТНТ, РИА Новости/Максим Блинов

Модель Дарья Клюкина показала зрителям, что за любовь надо бороться: дважды участвовала в реалити-шоу "Холостяк". Сначала соревновалась с другими участницами, чтобы завоевать вердце звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова. Но решила покинуть проект, а потом вернулась в новом сезоне, когда главным героем стал Егор Крид.

Хотя артист выбрал Дарью, отношения за кадром не заладились. Клюкина говорила, что они "не сошлись характерами".

Несмотря на разрыв, Дарья не пропала: она ведет инстаграм с несколькими миллионами подписчиков, сотрудничает с брендами, рекламирует парфюм и косметику, снимается в клипах.

Недавно Клюкина появилась в роли-камео в сериале "Мертвое озеро" и начала записывать песни (один из ее треков некоторое время занимал первое место по популярности в iTunes).

Дарья Клюкина на шоу Холостяк и на торжественном приеме VOGUE: 20 лет в России
7 из 10

Модель Дарья Клюкина показала зрителям, что за любовь надо бороться: дважды участвовала в реалити-шоу "Холостяк". Сначала соревновалась с другими участницами, чтобы завоевать вердце звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова. Но решила покинуть проект, а потом вернулась в новом сезоне, когда главным героем стал Егор Крид.

Хотя артист выбрал Дарью, отношения за кадром не заладились. Клюкина говорила, что они "не сошлись характерами".

Несмотря на разрыв, Дарья не пропала: она ведет инстаграм с несколькими миллионами подписчиков, сотрудничает с брендами, рекламирует парфюм и косметику, снимается в клипах.

Недавно Клюкина появилась в роли-камео в сериале "Мертвое озеро" и начала записывать песни (один из ее треков некоторое время занимал первое место по популярности в iTunes).

© ТНТ, РИА Новости/Максим Блинов
© Первый канал, РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Непросто шла к славе певица и композитор Рита Дакота. В 2007-м она успешно прошла отбор на "Фабрику звезд", причем на протяжении всего реалити-шоу исполняла свои треки и писала композиции для других участников.

Но после проекта Рита исчезла из мира шоу-бизнеса. Как объясняла потом, не хотела петь чужие песни. Поэтому Дакота создала собственную рок-группу Monroe и стала выступать на фестивалях. Тогда о Рите заговорили снова, а знаменитые артисты (Ёлка, Светлана Лобода) начали заказывать у нее тексты песен.

В 2015-м она участвовала в проекте "Музыкальная сцена": пела свои композиции и под руководством Виктора Дробыша вышла в финал.

В прошлом году Рита выпустила студийный альбом "Стаи Китов", а в этом — сингл "Карандаш".

Рита Дакота на шоу Фабрика звезд и на премьере фильма Текст
8 из 10

Непросто шла к славе певица и композитор Рита Дакота. В 2007-м она успешно прошла отбор на "Фабрику звезд", причем на протяжении всего реалити-шоу исполняла свои треки и писала композиции для других участников.

Но после проекта Рита исчезла из мира шоу-бизнеса. Как объясняла потом, не хотела петь чужие песни. Поэтому Дакота создала собственную рок-группу Monroe и стала выступать на фестивалях. Тогда о Рите заговорили снова, а знаменитые артисты (Ёлка, Светлана Лобода) начали заказывать у нее тексты песен.

В 2015-м она участвовала в проекте "Музыкальная сцена": пела свои композиции и под руководством Виктора Дробыша вышла в финал.

В прошлом году Рита выпустила студийный альбом "Стаи Китов", а в этом — сингл "Карандаш".

© Первый канал, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
© Телеканал "Россия", РИА Новости/Евгения Новоженина

Звезда музыкального реалити-шоу "Народный артист" Алексей Чумаков до выхода в финал проекта несколько лет пытался стать звездой. Чумакову, одному из немногих, удалось обойти несколько тысяч желающих со всей страны, чтобы попасть на шоу.

Выступления Алексея понравились и жюри (артист занял третье место), и слушателям (получил приз зрительских симпатий).

Сразу после конкурса Чумакова начали приглашать на другие проекты и концерты.

И певец не отказывался: победил в шоу перевоплощений "Один в один!" Еще он пишет книги (правда, рукопись первого романа "Цвет последнего заката" в клочья разорвал щенок и полностью ее восстановить не получилось), снимает кино (по собственным рассказам), продюсирует. И успевает вести музыкальные проекты или озвучивает мультфильмы.

Алексей Чумаков на шоу Народный артист и на XIV Международном фестивале Усадьба Jazz
9 из 10

Звезда музыкального реалити-шоу "Народный артист" Алексей Чумаков до выхода в финал проекта несколько лет пытался стать звездой. Чумакову, одному из немногих, удалось обойти несколько тысяч желающих со всей страны, чтобы попасть на шоу.

Выступления Алексея понравились и жюри (артист занял третье место), и слушателям (получил приз зрительских симпатий).

Сразу после конкурса Чумакова начали приглашать на другие проекты и концерты.

И певец не отказывался: победил в шоу перевоплощений "Один в один!" Еще он пишет книги (правда, рукопись первого романа "Цвет последнего заката" в клочья разорвал щенок и полностью ее восстановить не получилось), снимает кино (по собственным рассказам), продюсирует. И успевает вести музыкальные проекты или озвучивает мультфильмы.

© Телеканал "Россия", РИА Новости/Евгения Новоженина
© АО "ТНТ-Продакшн", РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сейчас Наталья Бардо известна как актриса, а до этого окончила школу модельного бизнеса и экономический колледж. И в 2007-м пришла на "Дом-2".

Участие в самом длительном проекте российского ТВ стало для нее хорошим стартом.

После ухода с шоу Наталья в 2018-м вышла замуж за режиссера Марюса Вайсберга. И начала актерскую карьеру. Снималась в картинах "Москва, я люблю тебя!", "Последний рубеж", "Пятница", "Улетный экипаж".

Кроме этого, Бардо вела телешоу, записывала синглы (в том числе кавер на Alejandro Леди Гага, одобренный продюсерами американской певицы).

Но в приоритете — кино. Бардо снова появилась на больших экранах в картине "Прабабушка легкого поведения. Начало".

Наталья Бардо на шоу Дома 2 и на премьере фильма Пара из будущего
10 из 10

Сейчас Наталья Бардо известна как актриса, а до этого окончила школу модельного бизнеса и экономический колледж. И в 2007-м пришла на "Дом-2".

Участие в самом длительном проекте российского ТВ стало для нее хорошим стартом.

После ухода с шоу Наталья в 2018-м вышла замуж за режиссера Марюса Вайсберга. И начала актерскую карьеру. Снималась в картинах "Москва, я люблю тебя!", "Последний рубеж", "Пятница", "Улетный экипаж".

Кроме этого, Бардо вела телешоу, записывала синглы (в том числе кавер на Alejandro Леди Гага, одобренный продюсерами американской певицы).

Но в приоритете — кино. Бардо снова появилась на больших экранах в картине "Прабабушка легкого поведения. Начало".

© АО "ТНТ-Продакшн", РИА Новости/Екатерина Чеснокова
 
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