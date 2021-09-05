Кардашьян, Бузова, Бардо и Мигель. Кто еще прославился на реалити-шоу
Кстати о Бузовой. В 18 лет никому не известная Ольга пришла на "Дом-2", несколько лет была просто участницей, а потом ее "повысили" до ведущей. Любовь на шоу она не нашла, хотя страсти бушевали нешуточные.
За время проекта Бузова написала пару книг, а ее актерские навыки заметили продюсеры. После завершения реалити-шоу Ольга сконцентрировалась на том, чтобы стать артисткой. Сейчас она поет, диджеит, получает награды, играет камео в кино и выходит на театральную сцену. Роли выбирает неоднозначные, из-за чего ее часто обсуждают в Сети. Как и ее стиль или личную жизнь — громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и расставание с Давидом Манукяном.
Еще Бузова снимается в клипах у Киркорова, Тимати, Димы Билана.
На сентябрь запланировали релиз ее третьего альбома "Вот она я". Так что в ближайшее время Бузова никуда не исчезнет.
Кстати о Бузовой. В 18 лет никому не известная Ольга пришла на "Дом-2", несколько лет была просто участницей, а потом ее "повысили" до ведущей. Любовь на шоу она не нашла, хотя страсти бушевали нешуточные.
За время проекта Бузова написала пару книг, а ее актерские навыки заметили продюсеры. После завершения реалити-шоу Ольга сконцентрировалась на том, чтобы стать артисткой. Сейчас она поет, диджеит, получает награды, играет камео в кино и выходит на театральную сцену. Роли выбирает неоднозначные, из-за чего ее часто обсуждают в Сети. Как и ее стиль или личную жизнь — громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и расставание с Давидом Манукяном.
Еще Бузова снимается в клипах у Киркорова, Тимати, Димы Билана.
На сентябрь запланировали релиз ее третьего альбома "Вот она я". Так что в ближайшее время Бузова никуда не исчезнет.
Инстаграм-дива и бизнесвумен Ким Кардашьян обрела популярность после участия в 20 сезонах реалити-шоу "Семейство Кардашьян". И еще из-за того, что в Сеть попало ее интимное видео.
Несмотря на скандал, дочь адвоката и светской львицы продолжила съемки в проекте и не раз становилась самой высокооплачиваемой участницей подобных форматов шоу.
Актерские навыки Ким не впечатлили зрителей, так же, как и музыкальные — слушателей. Поэтому она сосредоточилась на бизнесе: с сестрами открыла несколько бутиков, выпустила парфюм, снималась в качестве модели для известных брендов.
Так что первую славу Кардашьян использовала с умом. Пожалуй, сейчас Ким — одна из самых известных и упоминаемых в СМИ персон в мировом шоу-бизнесе. Отчасти и благодаря громкому разводу с рэпером Канье Уэстом.
Инстаграм-дива и бизнесвумен Ким Кардашьян обрела популярность после участия в 20 сезонах реалити-шоу "Семейство Кардашьян". И еще из-за того, что в Сеть попало ее интимное видео.
Несмотря на скандал, дочь адвоката и светской львицы продолжила съемки в проекте и не раз становилась самой высокооплачиваемой участницей подобных форматов шоу.
Актерские навыки Ким не впечатлили зрителей, так же, как и музыкальные — слушателей. Поэтому она сосредоточилась на бизнесе: с сестрами открыла несколько бутиков, выпустила парфюм, снималась в качестве модели для известных брендов.
Так что первую славу Кардашьян использовала с умом. Пожалуй, сейчас Ким — одна из самых известных и упоминаемых в СМИ персон в мировом шоу-бизнесе. Отчасти и благодаря громкому разводу с рэпером Канье Уэстом.
Еще одной участнице реалити-шоу, Пэрис Хилтон, знакома история со "сливом" частного видео. Но звезда "Простой жизни" на виду с детства, ведь она родилась в семье владельцев одноименной сети отелей. Хотя по-настоящему прославилась благодаря шоу 2000-х.
В нем она вместе с подругой Николь Ричи пыталась быть обычным человеком: они устраивались на совершенно не гламурные работы, не пользовались кредитками и стремились слиться с толпой.
Истории про богачек, которые переселяются в деревню, доят коров и ходят в резиновых сапогах, понравились аудитории. А в жизни Хилтон не пропускала ни одной важной вечеринки. И несколько раз нарушала закон (водила в нетрезвом виде и превышала скорость).
Пэрис успела побыть моделью, выпустила музыкальный альбом, попробовала себя в качестве дизайнера.
Сейчас она снимается в документальных проектах, в рекламе и записывает подкасты.
Еще одной участнице реалити-шоу, Пэрис Хилтон, знакома история со "сливом" частного видео. Но звезда "Простой жизни" на виду с детства, ведь она родилась в семье владельцев одноименной сети отелей. Хотя по-настоящему прославилась благодаря шоу 2000-х.
В нем она вместе с подругой Николь Ричи пыталась быть обычным человеком: они устраивались на совершенно не гламурные работы, не пользовались кредитками и стремились слиться с толпой.
Истории про богачек, которые переселяются в деревню, доят коров и ходят в резиновых сапогах, понравились аудитории. А в жизни Хилтон не пропускала ни одной важной вечеринки. И несколько раз нарушала закон (водила в нетрезвом виде и превышала скорость).
Пэрис успела побыть моделью, выпустила музыкальный альбом, попробовала себя в качестве дизайнера.
Сейчас она снимается в документальных проектах, в рекламе и записывает подкасты.
Другая героиня реалити-шоу, известная с детства, — Келли Осборн, дочь "великого и ужасного" Оззи. Сейчас она певица, телеведущая и модельер, а началось все с появления ее в "Семейке Осборнов". Проект рассказывал о домашней жизни рокера.
Шоу стало одним из самых рейтинговых за историю канала MTV, и на волне успеха Келли занялась музыкальной карьерой. Параллельно ее постоянно обсуждали в СМИ — гардероб, появления на вечеринках, депрессии, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
Несмотря на это, сейчас Келли занимается благотворительностью и появляется в кино в ролях-камео.
Другая героиня реалити-шоу, известная с детства, — Келли Осборн, дочь "великого и ужасного" Оззи. Сейчас она певица, телеведущая и модельер, а началось все с появления ее в "Семейке Осборнов". Проект рассказывал о домашней жизни рокера.
Шоу стало одним из самых рейтинговых за историю канала MTV, и на волне успеха Келли занялась музыкальной карьерой. Параллельно ее постоянно обсуждали в СМИ — гардероб, появления на вечеринках, депрессии, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
Несмотря на это, сейчас Келли занимается благотворительностью и появляется в кино в ролях-камео.
Профессиональные певцы тоже участвуют в реалити-шоу. Полина Гагарина представляла Россию на Евровидении, озвучивает мультфильмы и играет в кино. Но впервые она оказалась на ТВ в 16-летнем возрасте, когда попала на второй сезон "Фабрики звезд", где и победила.
После этого были контракт с лейблом АРС Records, участие в "Новой волне" и дебютный альбом "Попроси у облаков", "Золотой граммофон" и множество других наград.
Перед "Евровидением" 2015 года Гагарина "порепетировала", выпустив альбом с треками на русском и английском языках. И затем выступила в Австрии, заняв второе место.
Сейчас Гагарина — наставница или судья в музыкальных шоу ("Голос", "Голос.Дети", "Точь-в-Точь"), озвучивает мультфильмы ("Тролли. Мировой тур") и снимается в сериалах ("Бывшие").
Профессиональные певцы тоже участвуют в реалити-шоу. Полина Гагарина представляла Россию на Евровидении, озвучивает мультфильмы и играет в кино. Но впервые она оказалась на ТВ в 16-летнем возрасте, когда попала на второй сезон "Фабрики звезд", где и победила.
После этого были контракт с лейблом АРС Records, участие в "Новой волне" и дебютный альбом "Попроси у облаков", "Золотой граммофон" и множество других наград.
Перед "Евровидением" 2015 года Гагарина "порепетировала", выпустив альбом с треками на русском и английском языках. И затем выступила в Австрии, заняв второе место.
Сейчас Гагарина — наставница или судья в музыкальных шоу ("Голос", "Голос.Дети", "Точь-в-Точь"), озвучивает мультфильмы ("Тролли. Мировой тур") и снимается в сериалах ("Бывшие").
Еще один "фабрикант" — Мигель. Только он сделал не певческую карьеру, а стал хореографом. Вообще еще до "Фабрики звезд" он танцевал в мюзиклах "Метро", "Нотр-Дам де Пари", "Ромео и Джульетта". А потом попал на ТВ: вышел в финал "Фабрики".
После этого Мигель занимался хореографией для кино и работал над рекламами брендов. Но телевидение не покинул: ставил номера в телешоу "Один в один", "Универсальный артист".
Уже несколько лет Мигель — один из сопродюсеров, член жюри и соведущий проекта "Танцы".
Несмотря на это, он уверен, что всегда нужно учиться новому: кумирами называет французскую приму-балерину Сильви Гиллем, аргентинского артиста балета Хорхе Донна и Даррела Балока, который ставит танцевальные номера для Мадонны, Бейонсе и Рианны.
Еще один "фабрикант" — Мигель. Только он сделал не певческую карьеру, а стал хореографом. Вообще еще до "Фабрики звезд" он танцевал в мюзиклах "Метро", "Нотр-Дам де Пари", "Ромео и Джульетта". А потом попал на ТВ: вышел в финал "Фабрики".
После этого Мигель занимался хореографией для кино и работал над рекламами брендов. Но телевидение не покинул: ставил номера в телешоу "Один в один", "Универсальный артист".
Уже несколько лет Мигель — один из сопродюсеров, член жюри и соведущий проекта "Танцы".
Несмотря на это, он уверен, что всегда нужно учиться новому: кумирами называет французскую приму-балерину Сильви Гиллем, аргентинского артиста балета Хорхе Донна и Даррела Балока, который ставит танцевальные номера для Мадонны, Бейонсе и Рианны.
Модель Дарья Клюкина показала зрителям, что за любовь надо бороться: дважды участвовала в реалити-шоу "Холостяк". Сначала соревновалась с другими участницами, чтобы завоевать вердце звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова. Но решила покинуть проект, а потом вернулась в новом сезоне, когда главным героем стал Егор Крид.
Хотя артист выбрал Дарью, отношения за кадром не заладились. Клюкина говорила, что они "не сошлись характерами".
Несмотря на разрыв, Дарья не пропала: она ведет инстаграм с несколькими миллионами подписчиков, сотрудничает с брендами, рекламирует парфюм и косметику, снимается в клипах.
Недавно Клюкина появилась в роли-камео в сериале "Мертвое озеро" и начала записывать песни (один из ее треков некоторое время занимал первое место по популярности в iTunes).
Модель Дарья Клюкина показала зрителям, что за любовь надо бороться: дважды участвовала в реалити-шоу "Холостяк". Сначала соревновалась с другими участницами, чтобы завоевать вердце звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова. Но решила покинуть проект, а потом вернулась в новом сезоне, когда главным героем стал Егор Крид.
Хотя артист выбрал Дарью, отношения за кадром не заладились. Клюкина говорила, что они "не сошлись характерами".
Несмотря на разрыв, Дарья не пропала: она ведет инстаграм с несколькими миллионами подписчиков, сотрудничает с брендами, рекламирует парфюм и косметику, снимается в клипах.
Недавно Клюкина появилась в роли-камео в сериале "Мертвое озеро" и начала записывать песни (один из ее треков некоторое время занимал первое место по популярности в iTunes).
Непросто шла к славе певица и композитор Рита Дакота. В 2007-м она успешно прошла отбор на "Фабрику звезд", причем на протяжении всего реалити-шоу исполняла свои треки и писала композиции для других участников.
Но после проекта Рита исчезла из мира шоу-бизнеса. Как объясняла потом, не хотела петь чужие песни. Поэтому Дакота создала собственную рок-группу Monroe и стала выступать на фестивалях. Тогда о Рите заговорили снова, а знаменитые артисты (Ёлка, Светлана Лобода) начали заказывать у нее тексты песен.
В 2015-м она участвовала в проекте "Музыкальная сцена": пела свои композиции и под руководством Виктора Дробыша вышла в финал.
В прошлом году Рита выпустила студийный альбом "Стаи Китов", а в этом — сингл "Карандаш".
Непросто шла к славе певица и композитор Рита Дакота. В 2007-м она успешно прошла отбор на "Фабрику звезд", причем на протяжении всего реалити-шоу исполняла свои треки и писала композиции для других участников.
Но после проекта Рита исчезла из мира шоу-бизнеса. Как объясняла потом, не хотела петь чужие песни. Поэтому Дакота создала собственную рок-группу Monroe и стала выступать на фестивалях. Тогда о Рите заговорили снова, а знаменитые артисты (Ёлка, Светлана Лобода) начали заказывать у нее тексты песен.
В 2015-м она участвовала в проекте "Музыкальная сцена": пела свои композиции и под руководством Виктора Дробыша вышла в финал.
В прошлом году Рита выпустила студийный альбом "Стаи Китов", а в этом — сингл "Карандаш".
Звезда музыкального реалити-шоу "Народный артист" Алексей Чумаков до выхода в финал проекта несколько лет пытался стать звездой. Чумакову, одному из немногих, удалось обойти несколько тысяч желающих со всей страны, чтобы попасть на шоу.
Выступления Алексея понравились и жюри (артист занял третье место), и слушателям (получил приз зрительских симпатий).
Сразу после конкурса Чумакова начали приглашать на другие проекты и концерты.
И певец не отказывался: победил в шоу перевоплощений "Один в один!" Еще он пишет книги (правда, рукопись первого романа "Цвет последнего заката" в клочья разорвал щенок и полностью ее восстановить не получилось), снимает кино (по собственным рассказам), продюсирует. И успевает вести музыкальные проекты или озвучивает мультфильмы.
Звезда музыкального реалити-шоу "Народный артист" Алексей Чумаков до выхода в финал проекта несколько лет пытался стать звездой. Чумакову, одному из немногих, удалось обойти несколько тысяч желающих со всей страны, чтобы попасть на шоу.
Выступления Алексея понравились и жюри (артист занял третье место), и слушателям (получил приз зрительских симпатий).
Сразу после конкурса Чумакова начали приглашать на другие проекты и концерты.
И певец не отказывался: победил в шоу перевоплощений "Один в один!" Еще он пишет книги (правда, рукопись первого романа "Цвет последнего заката" в клочья разорвал щенок и полностью ее восстановить не получилось), снимает кино (по собственным рассказам), продюсирует. И успевает вести музыкальные проекты или озвучивает мультфильмы.
Сейчас Наталья Бардо известна как актриса, а до этого окончила школу модельного бизнеса и экономический колледж. И в 2007-м пришла на "Дом-2".
Участие в самом длительном проекте российского ТВ стало для нее хорошим стартом.
После ухода с шоу Наталья в 2018-м вышла замуж за режиссера Марюса Вайсберга. И начала актерскую карьеру. Снималась в картинах "Москва, я люблю тебя!", "Последний рубеж", "Пятница", "Улетный экипаж".
Кроме этого, Бардо вела телешоу, записывала синглы (в том числе кавер на Alejandro Леди Гага, одобренный продюсерами американской певицы).
Но в приоритете — кино. Бардо снова появилась на больших экранах в картине "Прабабушка легкого поведения. Начало".
Сейчас Наталья Бардо известна как актриса, а до этого окончила школу модельного бизнеса и экономический колледж. И в 2007-м пришла на "Дом-2".
Участие в самом длительном проекте российского ТВ стало для нее хорошим стартом.
После ухода с шоу Наталья в 2018-м вышла замуж за режиссера Марюса Вайсберга. И начала актерскую карьеру. Снималась в картинах "Москва, я люблю тебя!", "Последний рубеж", "Пятница", "Улетный экипаж".
Кроме этого, Бардо вела телешоу, записывала синглы (в том числе кавер на Alejandro Леди Гага, одобренный продюсерами американской певицы).
Но в приоритете — кино. Бардо снова появилась на больших экранах в картине "Прабабушка легкого поведения. Начало".