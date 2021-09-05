Кардашьян, Бузова, Бардо и Мигель. Кто еще прославился на реалити-шоу

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Кстати о Бузовой. В 18 лет никому не известная Ольга пришла на "Дом-2", несколько лет была просто участницей, а потом ее "повысили" до ведущей. Любовь на шоу она не нашла, хотя страсти бушевали нешуточные.

За время проекта Бузова написала пару книг, а ее актерские навыки заметили продюсеры. После завершения реалити-шоу Ольга сконцентрировалась на том, чтобы стать артисткой. Сейчас она поет, диджеит, получает награды, играет камео в кино и выходит на театральную сцену. Роли выбирает неоднозначные, из-за чего ее часто обсуждают в Сети. Как и ее стиль или личную жизнь — громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и расставание с Давидом Манукяном.

Еще Бузова снимается в клипах у Киркорова, Тимати, Димы Билана.

На сентябрь запланировали релиз ее третьего альбома "Вот она я". Так что в ближайшее время Бузова никуда не исчезнет.