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Эффект погружения: для шоу "Новые танцы" на ТНТ создадут уникальную сцену
Эффект погружения: для шоу "Новые танцы" на ТНТ создадут уникальную сцену - РИА Новости, 11.08.2021
Эффект погружения: для шоу "Новые танцы" на ТНТ создадут уникальную сцену
Специально для шоу "Новые танцы" французское дизайнерское бюро создаст уникальную сцену с эффектом погружения, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:15
2021-08-11T16:15
2021-08-11T16:15
шоубиз
дизайн
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Специально для шоу "Новые танцы" французское дизайнерское бюро создаст уникальную сцену с эффектом погружения, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ."Танцевальная площадка с мультимедийным полом, огромные экраны, спецэффекты и паровые пушки по периметру сцены позволят превратить любое выступление в арт-перформанс. Эффект погружения смогут испытать не только зрители в студии, но и телезрители", – отметили в пресс-службе. Дизайном площадки занималось французское бюро TELEDEKO. В числе его проектов разработка студий MasterChef, Disney Club, американского шоу Domino Masters, французского отбора на Евровидение и фестиваля музыки на Марсовом поле в Париже.В шоу "Новые танцы" участники будут соревноваться в баттлах в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Проект скоро стартует на телеканале ТНТ.Победителем последнего сезона шоу "Танцы" стал Алексей Мечетный. Он выиграл шесть миллионов рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дизайн
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Специально для шоу "Новые танцы" французское дизайнерское бюро создаст уникальную сцену с эффектом погружения, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
"Танцевальная площадка с мультимедийным полом, огромные экраны, спецэффекты и паровые пушки по периметру сцены позволят превратить любое выступление в арт-перформанс. Эффект погружения смогут испытать не только зрители в студии, но и телезрители", – отметили в пресс-службе.
Дизайном площадки занималось французское бюро TELEDEKO. В числе его проектов разработка студий MasterChef, Disney Club, американского шоу Domino Masters, французского отбора на Евровидение и фестиваля музыки на Марсовом поле в Париже.
В шоу "Новые танцы" участники будут соревноваться в баттлах в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Проект скоро стартует на телеканале ТНТ.
Победителем последнего сезона шоу "Танцы" стал Алексей Мечетный. Он выиграл
шесть миллионов рублей.