https://ria.ru/20210427/tantsy-1730019519.html

Победитель шоу "Танцы" рассказал, на что потратит шесть миллионов

Победитель шоу "Танцы" рассказал, на что потратит шесть миллионов

Алексей Мечетный, который стал победителем последнего сезона шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, в интервью изданию "Ok!" рассказал, как распорядится главным призом... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T00:10

2021-04-27T00:10

2021-04-27T00:10

тнт (телеканал)

шоубиз

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Алексей Мечетный, который стал победителем последнего сезона шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, в интервью изданию "Ok!" рассказал, как распорядится главным призом в размере шести миллионов рублей.Журналист поинтересовался, придумал ли Мечетный, на что потратит эту крупную сумму?Алексей не уточнил сумму, необходимую для решения проблем его родственников, но отметил, что все им сейчас очень гордятся.При этом победитель шоу "Танцы" признался, что если бы его снова позвали на проект, то он бы отказался.31-летний Алексей Мечетный около 18 лет занимался бальными танцами, а затем увлекся современными направлениями.

https://ria.ru/20210426/melkonyan-1729974296.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тнт (телеканал), шоу-бизнес