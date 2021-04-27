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https://ria.ru/20210427/tantsy-1730019519.html
Победитель шоу "Танцы" рассказал, на что потратит шесть миллионов
Победитель шоу "Танцы" рассказал, на что потратит шесть миллионов
Алексей Мечетный, который стал победителем последнего сезона шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, в интервью изданию "Ok!" рассказал, как распорядится главным призом... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:10
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Алексей Мечетный, который стал победителем последнего сезона шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, в интервью изданию "Ok!" рассказал, как распорядится главным призом в размере шести миллионов рублей.Журналист поинтересовался, придумал ли Мечетный, на что потратит эту крупную сумму?Алексей не уточнил сумму, необходимую для решения проблем его родственников, но отметил, что все им сейчас очень гордятся.При этом победитель шоу "Танцы" признался, что если бы его снова позвали на проект, то он бы отказался.31-летний Алексей Мечетный около 18 лет занимался бальными танцами, а затем увлекся современными направлениями.
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тнт (телеканал), шоу-бизнес

Победитель шоу "Танцы" рассказал, на что потратит шесть миллионов

00:10 27.04.2021
 
© Телеканал ТНТ/YoutubeПобедитель шоу "Танцы" Алексей Мечетный
Победитель шоу Танцы Алексей Мечетный - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Телеканал ТНТ/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Алексей Мечетный, который стал победителем последнего сезона шоу "Танцы" на телеканале ТНТ, в интервью изданию "Ok!" рассказал, как распорядится главным призом в размере шести миллионов рублей.
Журналист поинтересовался, придумал ли Мечетный, на что потратит эту крупную сумму?
"На погашение всех задолженностей моей семьи", — ответил танцор.
Алексей не уточнил сумму, необходимую для решения проблем его родственников, но отметил, что все им сейчас очень гордятся.
При этом победитель шоу "Танцы" признался, что если бы его снова позвали на проект, то он бы отказался.
"Вообще никогда больше в своей жизни не пойду на телепроект. Я не телевизионный танцовщик. У меня совсем другая жизнь, и проект — это приятный бонус. Он случился, потому что было время. Считаю, что такой момент должен остаться один в памяти", — сказал он.
31-летний Алексей Мечетный около 18 лет занимался бальными танцами, а затем увлекся современными направлениями.
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