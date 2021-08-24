https://ria.ru/20210824/buzova-1747037221.html

Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"

Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке" - РИА Новости, 24.08.2021

Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"

Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Премьера реалити состоится этой осенью, но... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:18

2021-08-24T15:18

2021-08-24T15:18

шоубиз

ольга бузова

михаил галустян

лимпопо

знаменитости

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Премьера реалити состоится этой осенью, но выпуски уже отсняли летом. В проекте приняли участие 15 российских знаменитостей. Звезды музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета провели месяц в лагере среди тропиков в южноафриканском регионе Лимпопо.Участники в выпусках шоу будут бороться за денежный приз в пять миллионов рублей. Победитель пожертвует его на благотворительность.По правилам программы, если участник поймет, что у него нет сил, он сможет закричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!". Тогда испытание прервется, а все участники останутся без еды.Ранее стало известно, что для шоу "Новые танцы" на ТНТ создадут уникальную сцену с эффектом погружения.

https://ria.ru/20210810/timati-1745237634.html

лимпопо

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ольга бузова, михаил галустян, лимпопо, знаменитости