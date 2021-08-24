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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210824/buzova-1747037221.html
Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"
Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке" - РИА Новости, 24.08.2021
Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"
Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Премьера реалити состоится этой осенью, но... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:18
2021-08-24T15:18
шоубиз
ольга бузова
михаил галустян
лимпопо
знаменитости
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Премьера реалити состоится этой осенью, но выпуски уже отсняли летом. В проекте приняли участие 15 российских знаменитостей. Звезды музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета провели месяц в лагере среди тропиков в южноафриканском регионе Лимпопо.Участники в выпусках шоу будут бороться за денежный приз в пять миллионов рублей. Победитель пожертвует его на благотворительность.По правилам программы, если участник поймет, что у него нет сил, он сможет закричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!". Тогда испытание прервется, а все участники останутся без еды.Ранее стало известно, что для шоу "Новые танцы" на ТНТ создадут уникальную сцену с эффектом погружения.
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ольга бузова, михаил галустян, лимпопо, знаменитости
15:18 24.08.2021
 

Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"

© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды Африки" на ТНТ
Съемки шоу Звезды Африки на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Премьера реалити состоится этой осенью, но выпуски уже отсняли летом.
В проекте приняли участие 15 российских знаменитостей. Звезды музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета провели месяц в лагере среди тропиков в южноафриканском регионе Лимпопо.

"Мы сняли шоу, в котором получилось добиться редкой смеси жанров: это и реалити, и комедийное зрелище, и приключенческое гейм-шоу", – отметил заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов.

Участники в выпусках шоу будут бороться за денежный приз в пять миллионов рублей. Победитель пожертвует его на благотворительность.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТСъемки шоу "Звезды Африки" на ТНТ
Съемки шоу Звезды Африки на ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Съемки шоу "Звезды Африки" на ТНТ
По правилам программы, если участник поймет, что у него нет сил, он сможет закричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!". Тогда испытание прервется, а все участники останутся без еды.
Ранее стало известно, что для шоу "Новые танцы" на ТНТ создадут уникальную сцену с эффектом погружения.
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ШоубизОльга БузоваМихаил ГалустянЛимпопоЗнаменитости
 
 
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