https://ria.ru/20210816/golos-1745933239.html
Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
Названы наставники десятого сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 16.08.2021
Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
Наставниками в юбилейном 10-м сезоне шоу "Голос" станут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин, сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:02
2021-08-16T15:02
2021-08-16T15:02
культура
дима билан (виктор белан)
леонид агутин
пелагея
александр градский
"голос"
новости культуры
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Наставниками в юбилейном 10-м сезоне шоу "Голос" станут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин, сообщает пресс-служба Первого канала."Кресла наставников в юбилейном 10-м сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью", - говорится в сообщении.В 10 сезоне у проекта появится новая студия.В пресс-службе добавили, что к участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Это около 120 человек, среди которых 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом сезоне. На сцену "Голоса" поднимутся как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой, в том числе юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции (дознаватель).По традиции, в конкурсе примут участие вокалисты со всех концов России и из-за рубежа.
https://ria.ru/20210430/golos-1730693823.html
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дима билан (виктор белан), леонид агутин, пелагея, александр градский, "голос", новости культуры, россия
Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
Первый канал объявил наставников десятого сезона шоу "Голос"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Наставниками в юбилейном 10-м сезоне шоу "Голос
" станут Дима Билан
, Пелагея
, Александр Градский
и Леонид Агутин
, сообщает пресс-служба Первого канала.
"Кресла наставников в юбилейном 10-м сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин – золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью", - говорится в сообщении.
В 10 сезоне у проекта появится новая студия.
В пресс-службе добавили, что к участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Это около 120 человек, среди которых 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом сезоне. На сцену "Голоса" поднимутся как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой, в том числе юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции (дознаватель).
По традиции, в конкурсе примут участие вокалисты со всех концов России
и из-за рубежа.