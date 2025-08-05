Sun узнала причину смерти Оззи Осборна
Sun: Оззи Осборн умер от острого инфаркта миокарда
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн. Архивное фото
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ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца, сообщила во вторник газета Sun.
"В разделе причина смерти в его официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти", - говорится в статье.
Сопутствующими причинами смерти были названы ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией, пишет газета. В феврале супруга Осборна Шэрон заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
В графе "деятельность" у музыканта было указано "рок-легенда, автор песен и исполнитель", сообщает Sun.
Фронтмен группы Black Sabbath, основанной в Бирмингеме в 1968 году и ставшей одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, скончался 22 июля в возрасте 76 лет. В тот же день фанаты группы превратили "скамейку Black Sabbath" в Бирмингеме в стихийный мемориал. Достопримечательность буквально за две недели до этого посещали толпы поклонников, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала свой родной город.
Осборн был похоронен на территории семейной усадьбы 31 июля, закрытое мероприятие прошло в кругу семьи и близких. За день до этого памятная процессия состоялась в Бирмингеме, в ходе которой тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с кумиром.