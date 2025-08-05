https://ria.ru/20250805/ozzy-2033564285.html

Sun узнала причину смерти Оззи Осборна

Sun узнала причину смерти Оззи Осборна - РИА Новости, 05.08.2025

Sun узнала причину смерти Оззи Осборна

Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца, сообщила во вторник газета Sun. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:59:00+03:00

2025-08-05T19:59:00+03:00

2025-08-05T20:00:00+03:00

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ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда и остановка сердца, сообщила во вторник газета Sun. "В разделе причина смерти в его официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка смерти", - говорится в статье. Сопутствующими причинами смерти были названы ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией, пишет газета. В феврале супруга Осборна Шэрон заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. В графе "деятельность" у музыканта было указано "рок-легенда, автор песен и исполнитель", сообщает Sun. Фронтмен группы Black Sabbath, основанной в Бирмингеме в 1968 году и ставшей одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру, скончался 22 июля в возрасте 76 лет. В тот же день фанаты группы превратили "скамейку Black Sabbath" в Бирмингеме в стихийный мемориал. Достопримечательность буквально за две недели до этого посещали толпы поклонников, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала свой родной город. Осборн был похоронен на территории семейной усадьбы 31 июля, закрытое мероприятие прошло в кругу семьи и близких. За день до этого памятная процессия состоялась в Бирмингеме, в ходе которой тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с кумиром.

https://ria.ru/20250724/ozzy-osbourne-2031235263.html

https://ria.ru/20250728/osborn-2031858039.html

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в мире, оззи осборн, великобритания, музыка