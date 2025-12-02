В английской "Википедии" назвали самую читаемую статью 2025 года

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самой читаемой статьей в английской версии онлайн-энциклопедии "Википедия" в 2025 году стал материал, посвященный убитому консервативному активисту Чарли Кирку, в топ-5 также попали статьи о президенте США Дональде Трампе и папе Римском Льве XIV, следует из сообщения фонда Wikimedia.
«
"Самая читаемая статья в английской "Википедии" в этом году была посвящена Чарли Кирку", - говорится в публикации.
На втором месте оказалась статья, которая посвящена людям погибшим в 2025 году, на третьем месте материал о американском серийном убийце Эде Гине. По данным фонда, на четвертом месте самых читаемых статей оказался материал, посвященный Трампу, а на пятом материал о папе Римском Льве XIV.
В топ-20 также попали американский предприниматель Илон Маск, будущий мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, британский рок-музыкант Оззи Осборн, бывший Папа Римский Франциск, американский блогер MrBeast и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55