Рейтинг@Mail.ru
В английской "Википедии" назвали самую читаемую статью 2025 года - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/statja-2059275653.html
В английской "Википедии" назвали самую читаемую статью 2025 года
В английской "Википедии" назвали самую читаемую статью 2025 года - РИА Новости, 02.12.2025
В английской "Википедии" назвали самую читаемую статью 2025 года
Самой читаемой статьей в английской версии онлайн-энциклопедии "Википедия" в 2025 году стал материал, посвященный убитому консервативному активисту Чарли Кирку, РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:52:00+03:00
2025-12-02T16:52:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
чарли кирк
дональд трамп
илон маск
wikipedia
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_44:101:1542:943_1920x0_80_0_0_2d8d9bdd1cfed95595500a602bdb0041.jpg
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_4:138:1149:997_1920x0_80_0_0_e03c1579afaf835efdb6c5bd953abe4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), чарли кирк, дональд трамп, илон маск, wikipedia
В мире, США, Нью-Йорк (город), Чарли Кирк, Дональд Трамп, Илон Маск, Wikipedia
В английской "Википедии" назвали самую читаемую статью 2025 года

Самой читаемой статьей в английской "Википедии" в 2025 г стал материал о Кирке

© РИА НовостиСайт Википедии
Сайт Википедии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости
Сайт Википедии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самой читаемой статьей в английской версии онлайн-энциклопедии "Википедия" в 2025 году стал материал, посвященный убитому консервативному активисту Чарли Кирку, в топ-5 также попали статьи о президенте США Дональде Трампе и папе Римском Льве XIV, следует из сообщения фонда Wikimedia.
«
"Самая читаемая статья в английской "Википедии" в этом году была посвящена Чарли Кирку", - говорится в публикации.
На втором месте оказалась статья, которая посвящена людям погибшим в 2025 году, на третьем месте материал о американском серийном убийце Эде Гине. По данным фонда, на четвертом месте самых читаемых статей оказался материал, посвященный Трампу, а на пятом материал о папе Римском Льве XIV.
В топ-20 также попали американский предприниматель Илон Маск, будущий мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, британский рок-музыкант Оззи Осборн, бывший Папа Римский Франциск, американский блогер MrBeast и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Чарли КиркДональд ТрампИлон МаскWikipedia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала