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Фанаты Оззи Осборна устроили мемориал в Бирмингеме - РИА Новости, 23.07.2025
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Шоубиз
 
15:28 23.07.2025 (обновлено: 15:29 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ozzy-2030863226.html
Фанаты Оззи Осборна устроили мемориал в Бирмингеме
Фанаты Оззи Осборна устроили мемориал в Бирмингеме - РИА Новости, 23.07.2025
Фанаты Оззи Осборна устроили мемориал в Бирмингеме
Фанаты британского рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на так называемой скамейке Black Sabbath рядом с одноименным мостом в родном... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:28:00+03:00
2025-07-23T15:29:00+03:00
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оззи осборн
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БИРМИНГЕМ, 23 июл - РИА Новости. Фанаты британского рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на так называемой скамейке Black Sabbath рядом с одноименным мостом в родном городе исполнителя Бирмингеме, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник стало известно, что фронтмен группы Black Sabbath Осборн скончался в 76-летнем возрасте. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Скамейка на железном пьедестале с изображениями основателей хэви-метал группы стала импровизированным мемориалом сразу после сообщений о смерти легенды "тяжёлого металла". Фанаты с вечера вторника несут к монументу, установленному в 2019 году на мосту Black Sabbath через Бирмингемский канал, цветы с памятными записками: "Спасибо за все, Оззи", "Бирмингем любит тебя", "Принц тьмы: ушел, но не забыт", "Ты сделал Бирмингем металл-столицей мира". Также попадаются открытки с длинными письмами. В среду днём возле монумента находятся около сотни человек. Динамики в соседнем пабе играют песни группы. Достопримечательность буквально две недели назад посещали толпы фанатов, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала родной город. Неподалеку образовался ещё один "народный" мемориал. Возле вокзала на Нью-стрит фанаты приносят букеты к стене с граффити, посвященным группе. Пенсионерка Пэт из Бирмингема в беседе с РИА Новости вспомнила, что полюбила группу с самого ее основания. По ее мнению, Оззи не только прославил родной город, но и сохранил свою идентичность во время жизни в США. "Благодаря ему люди приезжали сюда со всего мира... Его всегда воспринимали как человека из Бирмингема. Он никогда по-настоящему не забывал об этом, даже когда уехал в Америку", - сказала Пэт. По ее мнению, группа может не пережить кончину фронтмена. "Надеюсь, что группа теперь не распадётся, но это может случиться", - беспокоится пенсионерка. Двадцатилетний Заккари из Бирмингема также был фанатом группы с раннего детства. Он не только видел исполнителя лично, но и работал с ним над пиар-проектом в местном колледже. "Оззи был больше, чем просто человек. Он был легендой. Он был одним из тех, с кем встречаешься и получаешь то, что получаешь... Я с ним встречался лично. Он занимался пиаром одного из колледжей Бирмингема, потому что один из других участников Black Sabbath является музыкальным послом Бирмингема", - сказал он. По словам Заккари, известие о смерти "принца тьмы" опустошило его. "Я приходил сюда и прошлой ночью, я был тут с 8 утра сегодня и приду сюда ещё", - добавил он. По мнению молодого человека, Оззи сейчас в раю, несмотря на антураж "князя тьмы". "Он определенно на небесах. Он был щедр и занимался благотворительностью", - добавил он. Осборн являлся фронтменом группы Black Sabbath, которая была основана в Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
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бирмингем, оззи осборн, в мире, великобритания
Шоубиз, Бирмингем, Оззи Осборн, В мире, Великобритания
Фанаты Оззи Осборна устроили мемориал в Бирмингеме

Фанаты Осборна устроили мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме

© Getty Images / Jacob King - PA ImagesФанаты рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме
Фанаты рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Jacob King - PA Images
Фанаты рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме
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БИРМИНГЕМ, 23 июл - РИА Новости. Фанаты британского рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на так называемой скамейке Black Sabbath рядом с одноименным мостом в родном городе исполнителя Бирмингеме, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник стало известно, что фронтмен группы Black Sabbath Осборн скончался в 76-летнем возрасте. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018. Архивное фото
Скамейка на железном пьедестале с изображениями основателей хэви-метал группы стала импровизированным мемориалом сразу после сообщений о смерти легенды "тяжёлого металла".
Фанаты с вечера вторника несут к монументу, установленному в 2019 году на мосту Black Sabbath через Бирмингемский канал, цветы с памятными записками: "Спасибо за все, Оззи", "Бирмингем любит тебя", "Принц тьмы: ушел, но не забыт", "Ты сделал Бирмингем металл-столицей мира". Также попадаются открытки с длинными письмами. В среду днём возле монумента находятся около сотни человек. Динамики в соседнем пабе играют песни группы.
Достопримечательность буквально две недели назад посещали толпы фанатов, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала родной город.
Неподалеку образовался ещё один "народный" мемориал. Возле вокзала на Нью-стрит фанаты приносят букеты к стене с граффити, посвященным группе.
Пенсионерка Пэт из Бирмингема в беседе с РИА Новости вспомнила, что полюбила группу с самого ее основания. По ее мнению, Оззи не только прославил родной город, но и сохранил свою идентичность во время жизни в США.
"Благодаря ему люди приезжали сюда со всего мира... Его всегда воспринимали как человека из Бирмингема. Он никогда по-настоящему не забывал об этом, даже когда уехал в Америку", - сказала Пэт.
По ее мнению, группа может не пережить кончину фронтмена.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloОззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля "Ozzfest Meets Knotfest" в Лос-Анджелесе
Оззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля Ozzfest Meets Knotfest в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Оззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля "Ozzfest Meets Knotfest" в Лос-Анджелесе. Архивное фото
"Надеюсь, что группа теперь не распадётся, но это может случиться", - беспокоится пенсионерка.
Двадцатилетний Заккари из Бирмингема также был фанатом группы с раннего детства. Он не только видел исполнителя лично, но и работал с ним над пиар-проектом в местном колледже.
"Оззи был больше, чем просто человек. Он был легендой. Он был одним из тех, с кем встречаешься и получаешь то, что получаешь... Я с ним встречался лично. Он занимался пиаром одного из колледжей Бирмингема, потому что один из других участников Black Sabbath является музыкальным послом Бирмингема", - сказал он.
По словам Заккари, известие о смерти "принца тьмы" опустошило его.
"Я приходил сюда и прошлой ночью, я был тут с 8 утра сегодня и приду сюда ещё", - добавил он.
По мнению молодого человека, Оззи сейчас в раю, несмотря на антураж "князя тьмы".
"Он определенно на небесах. Он был щедр и занимался благотворительностью", - добавил он.
Осборн являлся фронтменом группы Black Sabbath, которая была основана в Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
© РИА Новости / Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкОззи Осборн показывает диски со своим альбомом в музыкальном магазине
Британский рок-певец Оззи Осборн в магазине - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Оззи Осборн показывает диски со своим альбомом в музыкальном магазине. Архивное фото
 
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