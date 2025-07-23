Фанаты Оззи Осборна устроили мемориал в Бирмингеме
Фанаты Осборна устроили мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме
© Getty Images / Jacob King - PA ImagesФанаты рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме
© Getty Images / Jacob King - PA Images
Фанаты рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме
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БИРМИНГЕМ, 23 июл - РИА Новости. Фанаты британского рок-музыканта Оззи Осборна устроили импровизированный мемориал на так называемой скамейке Black Sabbath рядом с одноименным мостом в родном городе исполнителя Бирмингеме, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник стало известно, что фронтмен группы Black Sabbath Осборн скончался в 76-летнем возрасте. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018
Певец Оззи Осборн на церемонии подписания именной звезды на аллее Славы в Vegas Крокус Сити. 31 мая 2018. Архивное фото
Скамейка на железном пьедестале с изображениями основателей хэви-метал группы стала импровизированным мемориалом сразу после сообщений о смерти легенды "тяжёлого металла".
Фанаты с вечера вторника несут к монументу, установленному в 2019 году на мосту Black Sabbath через Бирмингемский канал, цветы с памятными записками: "Спасибо за все, Оззи", "Бирмингем любит тебя", "Принц тьмы: ушел, но не забыт", "Ты сделал Бирмингем металл-столицей мира". Также попадаются открытки с длинными письмами. В среду днём возле монумента находятся около сотни человек. Динамики в соседнем пабе играют песни группы.
Достопримечательность буквально две недели назад посещали толпы фанатов, пришедших на прощальный концерт родоначальников жанра хэви-метал, для которого группа выбрала родной город.
Неподалеку образовался ещё один "народный" мемориал. Возле вокзала на Нью-стрит фанаты приносят букеты к стене с граффити, посвященным группе.
Пенсионерка Пэт из Бирмингема в беседе с РИА Новости вспомнила, что полюбила группу с самого ее основания. По ее мнению, Оззи не только прославил родной город, но и сохранил свою идентичность во время жизни в США.
"Благодаря ему люди приезжали сюда со всего мира... Его всегда воспринимали как человека из Бирмингема. Он никогда по-настоящему не забывал об этом, даже когда уехал в Америку", - сказала Пэт.
По ее мнению, группа может не пережить кончину фронтмена.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloОззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля "Ozzfest Meets Knotfest" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Оззи Осборн с супругой Шэрон во время пресс-конференции фестиваля "Ozzfest Meets Knotfest" в Лос-Анджелесе. Архивное фото
"Надеюсь, что группа теперь не распадётся, но это может случиться", - беспокоится пенсионерка.
Двадцатилетний Заккари из Бирмингема также был фанатом группы с раннего детства. Он не только видел исполнителя лично, но и работал с ним над пиар-проектом в местном колледже.
"Оззи был больше, чем просто человек. Он был легендой. Он был одним из тех, с кем встречаешься и получаешь то, что получаешь... Я с ним встречался лично. Он занимался пиаром одного из колледжей Бирмингема, потому что один из других участников Black Sabbath является музыкальным послом Бирмингема", - сказал он.
По словам Заккари, известие о смерти "принца тьмы" опустошило его.
"Я приходил сюда и прошлой ночью, я был тут с 8 утра сегодня и приду сюда ещё", - добавил он.
По мнению молодого человека, Оззи сейчас в раю, несмотря на антураж "князя тьмы".
"Он определенно на небесах. Он был щедр и занимался благотворительностью", - добавил он.
Осборн являлся фронтменом группы Black Sabbath, которая была основана в Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру.
© РИА Новости / Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкОззи Осборн показывает диски со своим альбомом в музыкальном магазине
Оззи Осборн показывает диски со своим альбомом в музыкальном магазине. Архивное фото