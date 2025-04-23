https://ria.ru/20250423/chs-2012964838.html

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2023-2025 годах

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2023-2025 годах - РИА Новости, 23.04.2025

Случаи объявления ЧС федерального характера в России в 2023-2025 годах

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:45:00+03:00

2025-04-23T14:45:00+03:00

2025-04-23T14:45:00+03:00

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Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Согласно постановлению правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (2007), чрезвычайная ситуация федерального характера – это обстановка, когда количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 миллиарда рублей. 23 апреля 2025 года решением правительственной комиссии введен режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае в связи с лесными пожарами. В настоящее время в регионе действуют 45 лесных пожаров на площади 192 тысячи гектар. Локализован один пожар на площади 500 гектаров. Всего на тушении лесных пожаров задействовано 1365 человек и 123 единиц техники. В ближайшее время в регион будут дополнительно направлены 2 борта Ил-76 МЧС России и переброшены аэромобильные группировки из Красноярского и Хабаровского краев общим количеством 100 человек.26 декабря 2024 года правительственной комиссией под руководством главы МЧС был введен режим ЧС федерального характера на территориях черноморского побережья из-за ситуации в Керченском проливе.15 декабря 2024 года два танкера – "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, – потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По данным МЧС России на 11 апреля 2025 года, с начала проведения работ было очищено более 423 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано почти 155 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на площадки временного хранения свыше 110 тысяч тонн. Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта. Дно акватории обследуется водолазами. К мониторингу акватории и береговой линии привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера МЧС России. 15 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что в Белгородской области организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации. 9 августа 2024 года обстановка на территории Курской области из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 28 июня 2024 года на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя министра МЧС РФ Виктора Яцуценко было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории Республики Саха (Якутия) из-за лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, на территории Якутии на тот момент действовали 107 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляла более 331 тысячи гектаров. На борьбу с огнем было привлечено свыше 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров применялась авиация МЧС России. В начале августа глава региона Айсен Николаев сообщил, что ситуация с лесными пожарами по Якутии стабилизировалась, площади пожаров значительно снизились. 13 сентября указом главы Якутии был снят режим ЧС регионального характера. 1 октября был снят федеральный режим ЧС. 7 июня 2024 года пресс-служба МЧС РФ заявила, что правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае 2024 года, к чрезвычайной ситуации федерального характера. Также федеральный уровень реагирования был введен на территории Якутии из-за масштабного паводка. Как сообщал глава МЧС Александр Куренков, в связи со сложившейся ситуацией велась работа по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, жизнеобеспечения населения, оказывалась социальная и материальная помощь. Кроме того, были созданы комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба. 17 мая 2024 года решением правительственной комиссии, возглавляемой главой МЧС России Александром Куренковым, паводковая обстановка на территории Омской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. В зоне бедствия была объявлена частичная эвакуация, оборудованы пункты временного размещения для жителей и организована работа по созданию насыпей. На месте работали спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Уровень воды в Иртыше достиг 941 сантиметра, в зоне подтопления оказались более 500 домов и свыше 800 приусадебных участков. Эвакуированы около двух тысяч человек. 7 апреля 2024 года глава МЧС России Александр Куренков объявил о том, что паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера. 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге. К 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. 26 апреля в гидрометцентре региона сообщили, что уровень реки Урал в Оренбургской области по всей протяженности опустился ниже опасной отметки. 6 мая правительство Оренбургской области сообщило, что во всех реках региона, где проходил масштабный паводок, уровень воды опустился ниже критических значений. 24 апреля правительство РФ направило региону 490 миллионов рублей для оказания мер социальной поддержки пострадавшим от паводка гражданам. 24 мая кабмин выделил региону пять миллиардов рублей на восстановление объектов ЖКХ, поврежденных из-за паводка, и капремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также более одного миллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим людям. 28 июня правительство РФ распорядилось выделить бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи Оренбургской области для устранения последствий паводка в размере до 3,96 миллиарда рублей. Бюджет выделен Минстрою, Росавтодору и Росводресурсам. 25 августа 2023 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении ЧС федерального характера в Приморье. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог. Также край серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. После этого южный циклон 29 августа вновь обрушил ливни на Приморье, отрезав десятки населенных пунктов, больше всего пострадал юг региона. Председатель правительства региона Вера Щербина заявила 6 сентября, что ущерб краю из-за стихии оценивается в 10 миллиардов рублей. По информации ГУМЧС по региону, всего за период циклонического воздействия в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5648 жилых домов. 14 июня 2023 года глава МЧС России Александр Куренков заявил о том, что подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС, признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.В результате ЧП воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. От последствий наводнения погибли 59 человек, еще 175 жителей пострадали, около девяти тысяч человек были эвакуированы в безопасные места. В МЧС отметили, что, ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 миллиарда рублей. 23 августа 2023 года режим ЧС федерального уровня был отменен, однако был сохранен на локальном уровне – в 15-километровой зоне от линии Днепра. 24 ноября 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С улиц убраны завалы мусора, окончена санитарная обработка территорий, полностью восстановлена связь. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона было выплачено более 185 миллионов рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, происшествия, россия, чс