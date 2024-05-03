https://ria.ru/20240503/orsk-1943721966.html

Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку

Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку - РИА Новости, 03.05.2024

Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку

Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил в эфире Первого канала, что уходить в отставку во время наводнения будет "не по-человечески, не... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:25

2024-05-03T16:25

2024-05-03T16:25

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 3 мая - РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил в эфире Первого канала, что уходить в отставку во время наводнения будет "не по-человечески, не по-государственному". Он рассказал, что для него сложным моментом был день, когда люди с протестом пришли к администрации города, высказывали личное недоверие. "Это было очень эмоционально, сложно мне. Я не видел другого пути, как выйти к людям и поговорить с ними, объяснить, что непонятно", - сказал Козупица. "Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдёшь? Я чётко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному",- заявил мэр. Он рассказал, что приютил в своём доме семью, чью жилище оказалось подтопленным. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. 22 апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается. Козупица 24 апреля заявил, что жилье около 30 тысяч жителей Орска оказалось в зоне затопления.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024