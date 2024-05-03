Рейтинг@Mail.ru
Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/orsk-1943721966.html
Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку
Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку - РИА Новости, 03.05.2024
Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку
Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил в эфире Первого канала, что уходить в отставку во время наводнения будет "не по-человечески, не... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:25
2024-05-03T16:25
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940325324_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_5c06bd7c7e8f1fa16133778ba7fe953e.jpg
УФА, 3 мая - РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил в эфире Первого канала, что уходить в отставку во время наводнения будет "не по-человечески, не по-государственному". Он рассказал, что для него сложным моментом был день, когда люди с протестом пришли к администрации города, высказывали личное недоверие. "Это было очень эмоционально, сложно мне. Я не видел другого пути, как выйти к людям и поговорить с ними, объяснить, что непонятно", - сказал Козупица. "Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдёшь? Я чётко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному",- заявил мэр. Он рассказал, что приютил в своём доме семью, чью жилище оказалось подтопленным. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. 22 апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается. Козупица 24 апреля заявил, что жилье около 30 тысяч жителей Орска оказалось в зоне затопления.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940325324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a2cff489551731c058217d76c30d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Мэр затопленного Орска объяснил, почему сейчас не может уйти в отставку

Мэр Орска Козупица заявил, что уйти сейчас в отставку будет не по-человечески

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 3 мая - РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил в эфире Первого канала, что уходить в отставку во время наводнения будет "не по-человечески, не по-государственному".
Он рассказал, что для него сложным моментом был день, когда люди с протестом пришли к администрации города, высказывали личное недоверие. "Это было очень эмоционально, сложно мне. Я не видел другого пути, как выйти к людям и поговорить с ними, объяснить, что непонятно", - сказал Козупица.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
16 апреля, 08:00
"Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдёшь? Я чётко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному",- заявил мэр. Он рассказал, что приютил в своём доме семью, чью жилище оказалось подтопленным.
В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. 22 апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается. Козупица 24 апреля заявил, что жилье около 30 тысяч жителей Орска оказалось в зоне затопления.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Путин обратился к мэру Орска с просьбой после совещания по паводкам
24 апреля, 17:46
 
ОрскОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала