В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
МЧС: в Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС по итогам внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
"В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — заявил глава МЧС Александр Куренков.
Он подчеркнул, что в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, но масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.
Глава МЧС также заявил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости и поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения населения.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, власти незамедлительно доведут до жителей, что подразумевает федеральный режим ЧС.
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Накануне в области ввели режим ЧС регионального уровня. Как заявлял Гладков, сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию региона, гибнут мирные жители.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как шестого августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских подразделений и выходом на госграницу.
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
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