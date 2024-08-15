Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 15.08.2024 (обновлено: 11:15 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/belgorod-1966328665.html
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 15.08.2024
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС по итогам внеочередного заседания правительственной РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:30
2024-08-15T11:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250396_0:101:3072:1828_1920x0_80_0_0_2fc0124a3d718e38b30ae5b00997fdfa.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС по итогам внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС."В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — заявил глава МЧС Александр Куренков.Он подчеркнул, что в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, но масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.Глава МЧС также заявил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости и поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения населения.Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, власти незамедлительно доведут до жителей, что подразумевает федеральный режим ЧС.Накануне в области ввели режим ЧС регионального уровня. Как заявлял Гладков, сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию региона, гибнут мирные жители.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как шестого августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских подразделений и выходом на госграницу.Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966250396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d445d366450d21cf09c3bc1bbb6ada8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

МЧС: в Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС по итогам внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
"В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — заявил глава МЧС Александр Куренков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, но масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.
Глава МЧС также заявил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости и поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения населения.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, власти незамедлительно доведут до жителей, что подразумевает федеральный режим ЧС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
Накануне в области ввели режим ЧС регионального уровня. Как заявлял Гладков, сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию региона, гибнут мирные жители.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как шестого августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских подразделений и выходом на госграницу.
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала