https://ria.ru/20240815/belgorod-1966328665.html

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 15.08.2024

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС по итогам внеочередного заседания правительственной РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:30

2024-08-15T10:30

2024-08-15T11:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС по итогам внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС."В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — заявил глава МЧС Александр Куренков.Он подчеркнул, что в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, но масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.Глава МЧС также заявил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости и поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения населения.Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, власти незамедлительно доведут до жителей, что подразумевает федеральный режим ЧС.Накануне в области ввели режим ЧС регионального уровня. Как заявлял Гладков, сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию региона, гибнут мирные жители.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как шестого августа подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских подразделений и выходом на госграницу.Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.

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https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия