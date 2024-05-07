https://ria.ru/20240507/pavodki-1944294634.html

В Оренбургской области остаются затопленными более 2,9 тысячи жилых домов

В Оренбургской области остаются затопленными более 2,9 тысячи жилых домов - РИА Новости, 07.05.2024

В Оренбургской области остаются затопленными более 2,9 тысячи жилых домов

В Оренбуржье после паводка остаются подтопленными более 2,9 тысячи жилых домов и 6,6 тысячи приусадебных участков, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:10

2024-05-07T09:10

2024-05-07T09:10

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 7 мая – РИА Новости. В Оренбуржье после паводка остаются подтопленными более 2,9 тысячи жилых домов и 6,6 тысячи приусадебных участков, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Накануне правительство Оренбургской области сообщило, что во всех реках региона, где проходил масштабный паводок, уровень воды опустился ниже критических значений."В Оренбуржье за сутки от воды освободились 164 жилых дома и 243 приусадебных участка. Остаются подтопленными более 2 900 жилых домов и 6 600 приусадебных участков", - говорится в сообщении спасательного ведомства.

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024