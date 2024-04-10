https://ria.ru/20240410/orenburg-1939002703.html

Последствия паводков в Оренбургской области

Последствия паводков в Оренбургской области - РИА Новости, 10.04.2024

Последствия паводков в Оренбургской области

В Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка после разлива реки Урал. Кадры из населенных пунктов, пострадавших от стихии — в фотоленте... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:00

2024-04-10T17:00

2024-04-10T17:28

фото

оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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В Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка после разлива реки Урал. Кадры из населенных пунктов, пострадавших от стихии — в фотоленте Ria.ru.

оренбург

оренбургская область

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