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Последствия паводков в Оренбургской области - РИА Новости, 10.04.2024
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17:00 10.04.2024 (обновлено: 17:28 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939002703.html
Последствия паводков в Оренбургской области
Последствия паводков в Оренбургской области - РИА Новости, 10.04.2024
Последствия паводков в Оренбургской области
В Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка после разлива реки Урал. Кадры из населенных пунктов, пострадавших от стихии — в фотоленте... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:00
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фото
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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В Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка после разлива реки Урал. Кадры из населенных пунктов, пострадавших от стихии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Фото, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024

Последствия паводков в Оренбургской области

Читать ria.ru в
В Оренбургской области продолжается ликвидация последствий паводка после разлива реки Урал. Кадры из населенных пунктов, пострадавших от стихии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

Знак, предупреждающий о приближении к затопленному мосту в Оренбургской области

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

Местные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 13
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Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом. В населенном пункте объявлена эвакуация

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Знак на перекрытой в связи паводковой ситуацией дороге в Оренбургской области

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Мужчина эвакуирует кошку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

Жители ТСН Ивановское под Оренбургом поставили палатку на крыше своего строящегося дома

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

Затопленные жилые дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

Житель вывозит технику на лодке из затопленного дома в ТСН Ивановское под Оренбургом

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 13
 
ФотоОренбургОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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