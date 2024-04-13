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Паводок в Оренбурге достиг пика

Паводок в Оренбурге достиг пика - РИА Новости, 13.04.2024

Паводок в Оренбурге достиг пика

Уровень воды в Оренбурге достиг пика, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T18:15

2024-04-13T18:15

2024-04-13T18:32

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

гидрометцентр

оренбургская область

орск

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уровень воды в Оренбурге достиг пика, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале."На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка", — говорится в публикации.Ранее в субботу мэрия Оренбургского района заявила, что уровень воды в реке Урал составил 1185 сантиметров, превысив опасную отметку на 255 сантиметров.За сутки в городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

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Затопленное село Нежинка под Оренбургом Эвакуация жителей проводится в частично затопленном селе Нежинка под Оренбургом, передает корреспондент РИА Новости. На видео агентства видно, что вода затопила первые этажи домов. Сельчане не забывают о питомцах: так, одна из жительниц забрала с собой рыбок, которых поместила в 20-литровую бутыль с водой. Жители рассказывают, что за три дня в село пришло два метра воды, и их никто не успел предупредить. 2024-04-13T18:15 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, гидрометцентр, оренбургская область, орск, наводнения в россии — 2024