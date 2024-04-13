Паводок в Оренбурге достиг пика

Оренбургские власти сообщили о непростой ситуации из-за пика паводка
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.