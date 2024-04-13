https://ria.ru/20240413/pavodok-1939768422.html

Последствия паводка в Оренбурге

Последствия паводка в Оренбурге - РИА Новости, 13.04.2024

Последствия паводка в Оренбурге

Последствия паводка в Оренбурге после разлива реки Урал — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:42

2024-04-13T12:42

2024-04-13T12:43

оренбург

фото

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939766240_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_50731232a76b42a7126025acbef4e5e7.jpg

Последствия паводка в Оренбурге после разлива реки Урал — в фотоленте Ria.ru.

оренбург

оренбургская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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