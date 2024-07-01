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В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 01.07.2024
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12:53 01.07.2024 (обновлено: 13:53 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/yakutiya-1956605259.html
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 01.07.2024
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:53
2024-07-01T13:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Решено отнести чрезвычайную ситуацию в лесах, возникшую на территориях Республики Саха (Якутия), к чрезвычайной ситуации федерального характера", — сказали в ведомстве.Такое решение приняли 1 июля на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замглавы МЧС Виктора Яцуценко.По данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 107 природных пожаров. В общей сложности огонь прошел уже более 331 тысячи гектаров. К борьбе со стихией привлекли более полутора тысяч человек и 100 единиц техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров применяют авиацию МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального характера

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Решено отнести чрезвычайную ситуацию в лесах, возникшую на территориях Республики Саха (Якутия), к чрезвычайной ситуации федерального характера", — сказали в ведомстве.
Такое решение приняли 1 июля на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замглавы МЧС Виктора Яцуценко.
По данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 107 природных пожаров. В общей сложности огонь прошел уже более 331 тысячи гектаров. К борьбе со стихией привлекли более полутора тысяч человек и 100 единиц техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров применяют авиацию МЧС.
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