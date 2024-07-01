https://ria.ru/20240701/yakutiya-1956605259.html

В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 01.07.2024

В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:53

2024-07-01T12:53

2024-07-01T13:53

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии из-за лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Решено отнести чрезвычайную ситуацию в лесах, возникшую на территориях Республики Саха (Якутия), к чрезвычайной ситуации федерального характера", — сказали в ведомстве.Такое решение приняли 1 июля на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замглавы МЧС Виктора Яцуценко.По данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 107 природных пожаров. В общей сложности огонь прошел уже более 331 тысячи гектаров. К борьбе со стихией привлекли более полутора тысяч человек и 100 единиц техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров применяют авиацию МЧС.

https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия