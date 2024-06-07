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В 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка
В 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка - РИА Новости, 07.06.2024
В 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка
Сложившаяся в 11 регионах России обстановка из-за заморозков и паводка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:53
2024-06-07T14:53
2024-06-07T15:14
россия
луганская народная республика
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сложившаяся в 11 регионах России обстановка из-за заморозков и паводка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае этого года, к чрезвычайной ситуации федерального характера", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что федеральный уровень реагирования также введен на территории Якутии из-за масштабного паводка."Отнести чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в результате прохождения весеннего паводка на территории Республики Саха (Якутия) к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.В ведомстве отметили, что в пострадавших от майских заморозков регионах уже созданы "комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям".
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950264604.html
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938952471.html
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россия, луганская народная республика, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Россия, Луганская Народная Республика, Тамбовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка
МЧС: ситуация в 11 регионах отнесена к ЧС федерального уровня после бедствий