https://ria.ru/20240607/mchs-1951369646.html

В 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка

В 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка - РИА Новости, 07.06.2024

В 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка

Сложившаяся в 11 регионах России обстановка из-за заморозков и паводка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:53

2024-06-07T14:53

2024-06-07T15:14

россия

луганская народная республика

тамбовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сложившаяся в 11 регионах России обстановка из-за заморозков и паводка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае этого года, к чрезвычайной ситуации федерального характера", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что федеральный уровень реагирования также введен на территории Якутии из-за масштабного паводка."Отнести чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в результате прохождения весеннего паводка на территории Республики Саха (Якутия) к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.В ведомстве отметили, что в пострадавших от майских заморозков регионах уже созданы "комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям".

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950264604.html

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938952471.html

россия

луганская народная республика

тамбовская область

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россия, луганская народная республика, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024