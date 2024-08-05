Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами
Глава Якутии Николаев: ситуация с лесными пожарами стабилизируется
© Фото : Айсен Николаев/TelegramАйсен Николаев во время встречи с огнеборцами в Верхневилюйском районе Якутии. 5 августа 2024
Айсен Николаев во время встречи с огнеборцами в Верхневилюйском районе Якутии. 5 августа 2024
ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами по Якутии стабилизируется, площади пожаров значительно снизились, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
По оперативным данным, на территории республики действует 71 природный пожар на общей площади свыше 556 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано пять пожаров на площади более 18,5 тысячи гектаров и локализовано семь пожаров на площади более 31,7 тысячи гектаров.
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"Ситуация по республике в целом стабилизируется - наблюдается устойчивое сокращение площадей лесных пожаров", - написал Николаев по итогам заседания по борьбе с лесными пожарами.
По его словам, непростая обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном и Олекминском районах.
"В северной части Верхневилюйского улуса, где дождей практически не было - ситуация напряженная. Накануне пожар пересек линию электропередачи, в результате чего четыре населенных пункта остались без света, сейчас они переходят на резервное электроснабжение, проводятся аварийно-восстановительные работы. Все силы и средства брошены на то, чтобы в ближайшие дни локализовать этот пожар", - добавил глава республики.
Ранее глава Верхневилюйского района Якутии Валерий Николаев сообщал, что сотовая связь, электричество и интернет из-за лесных пожаров отсутствуют в двух селах, в район доставят мощные дизельные генераторы.
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