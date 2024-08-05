https://ria.ru/20240805/jakutija-1964164428.html

Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами

Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами - РИА Новости, 05.08.2024

Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами

Ситуация с лесными пожарами по Якутии стабилизируется, площади пожаров значительно снизились, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:04

2024-08-05T14:04

2024-08-05T14:16

происшествия

олекминский район

верхневилюйский улус

айсен николаев

валерий николаев

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами по Якутии стабилизируется, площади пожаров значительно снизились, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. По оперативным данным, на территории республики действует 71 природный пожар на общей площади свыше 556 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано пять пожаров на площади более 18,5 тысячи гектаров и локализовано семь пожаров на площади более 31,7 тысячи гектаров. "Ситуация по республике в целом стабилизируется - наблюдается устойчивое сокращение площадей лесных пожаров", - написал Николаев по итогам заседания по борьбе с лесными пожарами. По его словам, непростая обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном и Олекминском районах. "В северной части Верхневилюйского улуса, где дождей практически не было - ситуация напряженная. Накануне пожар пересек линию электропередачи, в результате чего четыре населенных пункта остались без света, сейчас они переходят на резервное электроснабжение, проводятся аварийно-восстановительные работы. Все силы и средства брошены на то, чтобы в ближайшие дни локализовать этот пожар", - добавил глава республики. Ранее глава Верхневилюйского района Якутии Валерий Николаев сообщал, что сотовая связь, электричество и интернет из-за лесных пожаров отсутствуют в двух селах, в район доставят мощные дизельные генераторы.

https://ria.ru/20240805/buryatiya-1964059745.html

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олекминский район

верхневилюйский улус

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происшествия, олекминский район, верхневилюйский улус, айсен николаев, валерий николаев, природные пожары в россии