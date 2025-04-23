https://ria.ru/20250423/rosprirodnadzor-2012868183.html

Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали

Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали - РИА Новости, 23.04.2025

Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали

Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:51:00+03:00

2025-04-23T03:51:00+03:00

2025-04-23T03:53:00+03:00

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997654880_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_1825159f0ea32312b59eae96db335ad1.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в документах, штраф был назначен ЗАО "Волгатранснефть", которая владеет потерпевшим крушение танкером "Волгонефть-239". Всего компании вменили четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях (одну из них дважды): "Несоблюдение экологических требований", "Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов", "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение", "Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения". В настоящее время представители "Волгатранснефть" пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.

https://ria.ru/20250422/mazut-2012787774.html

https://ria.ru/20250416/neft-2011539028.html

керченский пролив

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)