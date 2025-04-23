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Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали - РИА Новости, 23.04.2025
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03:51 23.04.2025 (обновлено: 03:53 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/rosprirodnadzor-2012868183.html
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали - РИА Новости, 23.04.2025
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T03:51:00+03:00
2025-04-23T03:53:00+03:00
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в документах, штраф был назначен ЗАО "Волгатранснефть", которая владеет потерпевшим крушение танкером "Волгонефть-239". Всего компании вменили четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях (одну из них дважды): "Несоблюдение экологических требований", "Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов", "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение", "Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения". В настоящее время представители "Волгатранснефть" пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250422/mazut-2012787774.html
https://ria.ru/20250416/neft-2011539028.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали

Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера "Волгонефть-239"

© Фото : Министерство транспорта РоссииДемонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239"
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Министерство транспорта России
Демонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в документах, штраф был назначен ЗАО "Волгатранснефть", которая владеет потерпевшим крушение танкером "Волгонефть-239".
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
Вчера, 16:51
Всего компании вменили четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях (одну из них дважды): "Несоблюдение экологических требований", "Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов", "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение", "Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения".
В настоящее время представители "Волгатранснефть" пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефти в Анапе
16 апреля, 11:32
 
ПроисшествияКерченский проливКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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