https://ria.ru/20240524/navodnenie-1948065885.html
Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка
Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка - РИА Новости, 24.05.2024
Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка
Правительство России выделило из своего резервного фонда 5 миллиардов рублей на восстановительные работы после паводка в Оренбургской области, сообщается на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:34
2024-05-24T10:34
2024-05-24T10:34
жилье
россия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940150479_0:379:2966:2047_1920x0_80_0_0_6a8d3d6ac85dd3b2eb38dd0edc8dd3ea.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство России выделило из своего резервного фонда 5 миллиардов рублей на восстановительные работы после паводка в Оренбургской области, сообщается на сайте кабмина. "Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", - указано в сообщении. Необходимые распоряжения уже подписаны, средства поступят из резервного фонда правительства. "С их помощью в регионе будут восстановлены объекты жилищно-коммунального хозяйства, повреждённые из-за паводка, проведён капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах", - говорится в сообщении. Решение о выделении дополнительной финансовой помощи бюджету Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, кабмин принял по поручению президента РФ. Ранее правительство направило этому региону 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка гражданам.
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940150479_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_84f1a4b7c33f560c39b3eeb91e522c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Жилье, Россия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка
Оренбуржью выделили 5 млрд рублей на восстановительные работы после паводка
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство России выделило из своего резервного фонда 5 миллиардов рублей на восстановительные работы после паводка в Оренбургской области, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", - указано в сообщении.
Необходимые распоряжения уже подписаны, средства поступят из резервного фонда правительства.
"С их помощью в регионе будут восстановлены объекты жилищно-коммунального хозяйства, повреждённые из-за паводка, проведён капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах", - говорится в сообщении.
Решение о выделении дополнительной финансовой помощи бюджету Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, кабмин принял по поручению президента РФ. Ранее правительство направило этому региону 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка гражданам.
Последствия паводка в Оренбурге
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10