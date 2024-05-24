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Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка

Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка - РИА Новости, 24.05.2024

Правительство выделило Оренбуржью средства на восстановление после паводка

Правительство России выделило из своего резервного фонда 5 миллиардов рублей на восстановительные работы после паводка в Оренбургской области, сообщается на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:34

2024-05-24T10:34

2024-05-24T10:34

жилье

россия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство России выделило из своего резервного фонда 5 миллиардов рублей на восстановительные работы после паводка в Оренбургской области, сообщается на сайте кабмина. "Правительство выделило 5 миллиардов рублей на проведение восстановительных работ после паводка в Оренбургской области", - указано в сообщении. Необходимые распоряжения уже подписаны, средства поступят из резервного фонда правительства. "С их помощью в регионе будут восстановлены объекты жилищно-коммунального хозяйства, повреждённые из-за паводка, проведён капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах", - говорится в сообщении. Решение о выделении дополнительной финансовой помощи бюджету Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка, кабмин принял по поручению президента РФ. Ранее правительство направило этому региону 490 миллионов рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка гражданам.

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, россия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия