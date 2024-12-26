https://ria.ru/20241226/kuban-1991503274.html

На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня

На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня - РИА Новости, 26.12.2024

На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:12:00+03:00

2024-12-26T17:12:00+03:00

2024-12-26T19:05:00+03:00

происшествия

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

анапа

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КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщили РИА Новости в краснодарском главке МЧС."ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", — сказали там.Накануне в Краснодарском крае ввели режим региональной ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег близ Анапы и в Темрюкском районе. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работает несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Крушение двух танкеров в Керченском проливеДва танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а капитана "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.

https://ria.ru/20241225/razliv-1991308912.html

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

керченский пролив

россия

анапа

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происшествия, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, анапа