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На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня - РИА Новости, 26.12.2024
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17:12 26.12.2024 (обновлено: 19:05 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/kuban-1991503274.html
На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня
На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня - РИА Новости, 26.12.2024
На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:12:00+03:00
2024-12-26T19:05:00+03:00
происшествия
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
анапа
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КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщили РИА Новости в краснодарском главке МЧС.&quot;ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров&quot;, — сказали там.Накануне в Краснодарском крае ввели режим региональной ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег близ Анапы и в Темрюкском районе. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работает несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Крушение двух танкеров в Керченском проливеДва танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а капитана "Волгонефти-239" — под домашний арест.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
https://ria.ru/20241225/razliv-1991308912.html
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происшествия, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, анапа
Происшествия, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Анапа
На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня

На Кубани после крушения танкеров и разлива мазута ввели ЧС федерального уровня

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 26 дек — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщили РИА Новости в краснодарском главке МЧС.
«

"ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", — сказали там.

Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Разлив мазута в Черном море в 200 раз меньше, чем был в Мексиканском заливе
25 декабря, 18:07
Накануне в Краснодарском крае ввели режим региональной ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег близ Анапы и в Темрюкском районе. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работает несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

Крушение двух танкеров в Керченском проливе

Два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.
Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитана "Волгонефти-212" суд отправил под стражу, а капитана "Волгонефти-239" — под домашний арест.
В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
Волонтеры собирают мазут на пляже - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров
25 декабря, 20:51
 
ПроисшествияКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияАнапа
 
 
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