https://ria.ru/20240809/mchs-1965131919.html

В Курской области ввели режим ЧС федерального характера

В Курской области ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области ввели режим ЧС федерального характера

Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:10

2024-08-09T11:10

2024-08-09T12:24

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования", — указали в ведомстве.Режим ЧС вводится при катастрофе, аварии, опасном природном явлении, стихийном или ином бедствии, которое может повлечь или уже привело к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от территории распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб здоровью, либо размера ущерба. Режим ЧС федерального характера — самый высокий из существующих. Также бывают чрезвычайные ситуации локального, муниципального, межмуниципального, регионального и межрегионального уровней.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.

https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины