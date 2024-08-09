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В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:10
2024-08-09T11:10
2024-08-09T12:24
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования", — указали в ведомстве.Режим ЧС вводится при катастрофе, аварии, опасном природном явлении, стихийном или ином бедствии, которое может повлечь или уже привело к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от территории распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб здоровью, либо размера ущерба. Режим ЧС федерального характера — самый высокий из существующих. Также бывают чрезвычайные ситуации локального, муниципального, межмуниципального, регионального и межрегионального уровней.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
МЧС признал обстановку в Курской области ЧС федерального характера
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Девятого августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования", — указали в ведомстве.
Режим ЧС вводится при катастрофе, аварии, опасном природном явлении, стихийном или ином бедствии, которое может повлечь или уже привело к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.
Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от территории распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб здоровью, либо размера ущерба. Режим ЧС федерального характера — самый высокий из существующих. Также бывают чрезвычайные ситуации локального, муниципального, межмуниципального, регионального и межрегионального уровней.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района
Курской области.
Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов
, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России
, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.