https://ria.ru/20240426/reka_ural-1942405270.html

Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки

Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки - РИА Новости, 26.04.2024

Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки

Уровень реки Урал в Оренбургской области по всей протяженности опустился ниже опасной отметки, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:29

2024-04-26T07:29

2024-04-26T07:41

наводнения в россии — 2024

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УФА, 26 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбургской области по всей протяженности опустился ниже опасной отметки, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона."Сегодня уровень реки Урал у Илека снизился до 888 сантиметров, таким образом, уровень водоема снизился ниже опасной отметки по всей области", - сказал собеседник агентства.По его данным, на 8.00 (6.00 мск) уровень реки Урал у Оренбурга составляет 869 сантиметров, при этом опасным там считается уровень 930 сантиметров. Уровень Урала у Орска - 393 сантиметра при опасном 700 сантиметров. Уровень Урала у Илека за сутки снизился на три сантиметра и составил 888 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров.

https://ria.ru/20240426/matpomosch-1942402469.html

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наводнения в россии — 2024, оренбургская область, общество, оренбург, орск