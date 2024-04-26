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Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки - РИА Новости, 26.04.2024
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07:29 26.04.2024 (обновлено: 07:41 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/reka_ural-1942405270.html
Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки
Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки
Уровень реки Урал в Оренбургской области по всей протяженности опустился ниже опасной отметки, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:29
2024-04-26T07:41
наводнения в россии — 2024
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УФА, 26 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбургской области по всей протяженности опустился ниже опасной отметки, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона."Сегодня уровень реки Урал у Илека снизился до 888 сантиметров, таким образом, уровень водоема снизился ниже опасной отметки по всей области", - сказал собеседник агентства.По его данным, на 8.00 (6.00 мск) уровень реки Урал у Оренбурга составляет 869 сантиметров, при этом опасным там считается уровень 930 сантиметров. Уровень Урала у Орска - 393 сантиметра при опасном 700 сантиметров. Уровень Урала у Илека за сутки снизился на три сантиметра и составил 888 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров.
https://ria.ru/20240426/matpomosch-1942402469.html
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наводнения в россии — 2024, оренбургская область, общество, оренбург, орск
Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Общество, Оренбург, Орск
Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки

Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 26 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбургской области по всей протяженности опустился ниже опасной отметки, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона.
«
"Сегодня уровень реки Урал у Илека снизился до 888 сантиметров, таким образом, уровень водоема снизился ниже опасной отметки по всей области", - сказал собеседник агентства.
Село Коркино Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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06:49
По его данным, на 8.00 (6.00 мск) уровень реки Урал у Оренбурга составляет 869 сантиметров, при этом опасным там считается уровень 930 сантиметров. Уровень Урала у Орска - 393 сантиметра при опасном 700 сантиметров. Уровень Урала у Илека за сутки снизился на три сантиметра и составил 888 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров.
 
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