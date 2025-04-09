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Биография Михаила Ефремова

Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО: последние новости и биография актера

Биография Михаила Ефремова

Актер театра и кино, театральный режиссер заслуженный артист РФ Михаил Олегович Ефремов родился 10 ноября 1963 года в театральной семье. Его отцом был известный РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:34:00+03:00

2025-04-09T13:34:00+03:00

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Актер театра и кино, театральный режиссер заслуженный артист РФ Михаил Олегович Ефремов родился 10 ноября 1963 года в театральной семье. Его отцом был известный актер и режиссер Олег Ефремов, мать — актриса "Современника" Алина Покровская, дед — оперный режиссер Борис Покровский.Детство и юностьМихаил рано дебютировал в кино и в театре, в 13 лет на сцене МХАТа играл в спектаклях "Уходя, оглянись!" (1976) и "Утиная охота" (1979).В 1987 году с перерывом на службу в Вооруженных силах СССР окончил Школу-студию МХАТ (ныне Школа-студия (институт) имени Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А.П.Чехова), курс Владимира Богомолова.Карьера в театреВ 1987–1991 годах — художественный руководитель Театра-студии "Современник-2", где играли Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав Невинный-младший.В 1991–1999 годах работал в МХТ имени Чехова.Среди его ролей в театре — Треплев в "Чайке" Антона Чехова, Чацкий в "Горе от ума" Александра Грибоедова.Как режиссер в тандеме с Гариком Сукачевым в МХТ поставил спектакль "Касатка или Крик дельфина" по пьесе Ивана Охлобыстина.В 2008 году Ефремов осуществил постановку спектакля "Шарманка" по Андрею Платонову в "Современнике".ФильмографияВ кино дебютировал тринадцатилетним подростком в фильме "Дни хирурга Мишкина" (1976), а фильм "Когда я стану великаном" (1978) сделал его одним из самых популярных юных актеров страны.В числе наиболее заметных киноработ Ефремова — "Благородный разбойник Владимир Дубровский" (1988), мелодрама "Мужской зигзаг" (1992), сериал "Королева Марго" (1996).Наибольшей популярностью у зрителей пользуются фильмы с участием актера "Все наоборот" (1981), "Небо. Самолет. Девушка" (2002), "Слушатель" (2004), "Люби меня" (2005), а также сериалы "Граница: Таежный роман" (2000), "Диверсант" (2004) и "Диверсант-2: Конец войны" (2007), "Девять неизвестных" (2006) и "12" (2007).Среди последних ролей Ефремова — Леонид Азадовский в "Generation "П", Алексей Кондратов в фильме "ДухLess", Иван Данилов в сериале "М.У.Р", Дудиков в киноленте "Zомби каникулы".Всего актером было сыграно свыше 130 ролей.Другие проектыВ 2006 году был постоянным членом жюри игр КВН, а с 2012 по 2014 год — ведущим телепрограммы “Жди меня” на “Первом канале”.В 2011–2012 годах Михаил Ефремов читал стихи на "злобу дня", написанные поэтом Дмитрием Быковым* в жанре политической сатиры на манер известных писателей и поэтов в проекте "Гражданин поэт", созданным им совместно с Быковым и продюсером Андреем Васильевым.С марта 2013 года на телеканале "Дождь"** (признан иноагентом) в прямом эфире выходил проект с участием артиста "Господин хороший. Ньюзикл".ДостиженияМихаил Ефремов — заслуженный артист РФ (1995), является лауреатом премий "Ника" (2002) и "Золотой орел" (2008).В 2009 году он был удостоен специального приза жюри "Серебряная ладья" фестиваля российского кино "Окно в Европу".Личная жизньПервый раз актер женился на актрисе Елене Гольяновой, но молодые люди быстро расстались. Вторая жена — литературный редактор в “Современнике” Ася Воробьева, в 1988 году у пары родился сын Никита, однако и этот брак оказался неудачным. В 1990 году Ефремов сочетался браком с актрисой Евгенией Добровольской, через год в семье появился сын Николай, но союз продержался недолго, и в 1997 году они развелись. Четвертой женой актера стала Ксения Качалина, роман с которой начался на съемочной площадке сериала “Романовы. Венценосная семья” в 1999 году, в 2000 году в этом браке родилась дочь — Анна Мария. Сейчас Михаил Ефремов женат пятым браком на Софье Кругликовой. По его словам, именно в этом браке актер обрел долгожданное счастье и покой. Всего у актера шестеро детей.Уголовное дело8 июня 2020 года Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, в результате попал в ДТП.Авария произошла в самом центре Москвы, у Смоленской площади. Внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон, водитель которого через некоторое время скончался в больнице.Экспертиза показала, что в крови актера в вечер аварии были не только алкоголь, но и запрещенные вещества. Несмотря на множество доказательств, артист отказывался признавать вину. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым он пытался избежать тюрьмы всеми возможными способами. Но суд решил иначе: 8 сентября 2020 года актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Он отбывал срок в исправительной колонии №4 Белгородской области, в городе Алексеевка.Жизнь в колонииЖизнь Михаила Ефремова после приговора изменилась: он бросил пить, отказался от сигарет, начал работать и даже нашел новое увлечение.Какое-то время актер трудился в тюремной библиотеке, где много читал. Позже он проявил себя как режиссер, помогая организовывать праздничные мероприятия для сокамерников. Но, пожалуй, самый неожиданный поворот в его тюремной жизни — это наследство. Ефремову достались две квартиры от покойного дяди, концертмейстера Александра Покровского, с которым он почти не общался. Стоимость недвижимости оценивается в 80 миллионов рублей.В апреле 2023 года Михаил оказался в центре нового скандала. Во время внезапной проверки на территории колонии у актера был обнаружен смартфон с доступом в интернет. Долгожданное условно-досрочное освобождение (УДО) оказалось под угрозой, однако Ефремов вновь подал ходатайство, приведя несколько аргументов:Выход на свободу по УДО24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. Актер вышел на свободу 9 апреля. Он должен раз в месяц являться на учет и не менять место жительства. Если он уклонится от исполнения этих обязанностей или нарушит общественный порядок, УДО могут отменить.Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** СМИ, выполняющее функции иноагентаМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250324/efremov-2007055467.html

https://ria.ru/20250324/efremov-2006998198.html

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справки, европа, михаил ефремов, россия, биографии