16:17 29.03.2026 (обновлено: 17:45 29.03.2026)
Михалков рассказал о сомнениях Путина насчет возвращения Ефремова на сцену
Режиссер Никита Михалков рассказал, что у президента России Владимира Путина были сомнения по поводу возвращения на сцену актера Михаила Ефремова. РИА Новости, 29.03.2026
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что у президента России Владимира Путина были сомнения по поводу возвращения на сцену актера Михаила Ефремова.
Михалков в июне 2025 года сообщил, что Ефремов будет работать в его театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Позже артист был представлен труппе театра, а его первый выход на сцену в спектакле "Без свидетелей" состоялся 25 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Путин удивился долгому строительству "Дворца танца" Эйфмана
Вчера, 14:19
"Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были. <…> Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" <…> И это произошло: Миша вернулся. Он вернулся — так сказать, другой человек был абсолютно", — сказал Михалков ИС "Вести".
Постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". Над сценической версией Михалков работал вместе с Александром Адабашьяном. Художником-постановщиком выступил Юрий Купер. Партнершей Ефремова на сцене стала Анна Михалкова.
Продолжительность спектакля составляет два часа. Главные герои в исполнении Михалковой и Ефремова — бывшие супруги, которые встретились после многих лет и за один вечер выплескивают друг другу невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы. В постановке активно используются технические возможности театра: так, например, видео, которые записывает герой на сцене, транслируются на больших экранах для зрителей.
Кинорежиссер Станислав Говорухин на пленарном заседании межрегионального форума ОНФ Форум действий. Регионы в Йошкар-Оле. - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него
Вчера, 10:31
 
