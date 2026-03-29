Михалков рассказал о сомнениях Путина насчет возвращения Ефремова на сцену
2026-03-29T16:17:00+03:00
Михалков: у Путина были сомнения насчет возвращения Ефремова на сцену
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что у президента России Владимира Путина были сомнения по поводу возвращения на сцену актера Михаила Ефремова.
Михалков
в июне 2025 года сообщил, что Ефремов будет работать в его театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Позже артист был представлен труппе театра, а его первый выход на сцену в спектакле "Без свидетелей" состоялся 25 марта.
"Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были. <…> Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" <…> И это произошло: Миша вернулся. Он вернулся — так сказать, другой человек был абсолютно", — сказал Михалков ИС "Вести".
Постановка создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой
"Беседа без свидетеля". Над сценической версией Михалков работал вместе с Александром Адабашьяном
. Художником-постановщиком выступил Юрий Купер
. Партнершей Ефремова
на сцене стала Анна Михалкова.
Продолжительность спектакля составляет два часа. Главные герои в исполнении Михалковой и Ефремова — бывшие супруги, которые встретились после многих лет и за один вечер выплескивают друг другу невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы. В постановке активно используются технические возможности театра: так, например, видео, которые записывает герой на сцене, транслируются на больших экранах для зрителей.