Михалков рассказал о сомнениях Путина насчет возвращения Ефремова на сцену

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков рассказал, что у президента России Владимира Путина были сомнения по поводу возвращения на сцену актера Михаила Ефремова.

Михалков в июне 2025 года сообщил, что Ефремов будет работать в его театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Позже артист был представлен труппе театра, а его первый выход на сцену в спектакле "Без свидетелей" состоялся 25 марта.

"Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были. <…> Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" <…> И это произошло: Миша вернулся. Он вернулся — так сказать, другой человек был абсолютно", — сказал Михалков ИС "Вести".