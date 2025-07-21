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Михаил Ефремов может развестись с женой спустя 23 года брака - РИА Новости, 21.07.2025
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Шоубиз
 
14:51 21.07.2025
https://ria.ru/20250721/efremov-2030417984.html
Михаил Ефремов может развестись с женой спустя 23 года брака
Михаил Ефремов может развестись с женой спустя 23 года брака - РИА Новости, 21.07.2025
Михаил Ефремов может развестись с женой спустя 23 года брака
Известный актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии разошёлся с женой спустя 23 года брака, сообщает телеграмм-канал SHOT. По данным СМИ, в последнее... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-21T14:51:00+03:00
2025-07-21T14:51:00+03:00
шоубиз
михаил ефремов
олег ефремов
софья кругликова
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Известный актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии разошёлся с женой спустя 23 года брака, сообщает телеграмм-канал SHOT. По данным СМИ, в последнее время между супругами регулярно происходили конфликты, и они даже перестали разговаривать друг с другом.Не последнюю роль в этом сыграл и "тюремный сюрприз" Михаила Ефремова.Переписывался с Гномом и выгнали из школыМихаил Ефремов родился осенью 1963 года в творческой семье — актёра Олега Ефремова и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской. В раннем возрасте его о его воспитании заботились бабушка с дедушкой, жившие по соседству с родителями Ефремова.Михаил вспоминал, что в детстве вступил в переписку с неким таинственным другом, которого звали Гном. В ответ на каждое письмо Михаил получал маленький презент.В семь лет он понял, что никакого Гнома не существует, просто так родители пытались приучить его регулярно излагать свои мысли на бумаге. По словам актёра, после истории с Гномом он понял, что мир несправедлив.Учиться Михаилу было сложно, он часто попадал в неприятности из-за отвратительного поведения.В четвертом классе его исключили из пионеров и выгнали из школы. Актёр вспоминал, что до четвёртого класса учился в московской школе № 60, но его выгнали за хулиганский поступок.Он снял трусы с мальчика и затолкал его в женскую раздевалку. После скандала Михаила исключили из пионеров, и родителям пришлось перевести его в другую школу.Мог попасть в тюрьму еще в юностиС подростковых лет Ефремов уже начал играл на театральных подмостках и знал, что такое съёмочная площадка. Поэтому после школы Михаил планировал получить профессиональное актёрское образование. Он даже поступил в Школу-студию МХАТ, но вскоре его призвали в армию."И хорошо, что забрали, иначе я бы плохо кончил. Мог спокойно в тюрьму загреметь: и за то, что валютой торговал немножко, и просто за хулиганство. В общем, по многим причинам я пошёл в армию", — говорил позже актёр.В 1984 году Михаил демобилизовался и вернулся домой, несколько остепенившись. Он начал регулярно сниматься с 1980-х, его фильмография на сегодняшний день насчитывает более сотни картин, но если с карьерой у Ефремова всё сложилось удачно, то личная жизнь состоит буквально из череды скандалов.Терпела скандалы и дождалась из тюрьмыЕфремов еще с юности был известен своей любвеобильностью. Он пять раз женат. У него шесть детей и несколько внуков. Дольше всех продлились отношения с последней женой Софьей Кругликовой.Михаил и Кругликова женились в 2002 году. В 2004 у пары родилась дочь Вера, в 2007 – Надежда, в 2010 — сын Борис. Жена во всём старалась поддерживать Михаила. Спустя годы совместной жизни супруги даже отважились на серьёзный шаг. Они венчались в церкви.Жена прощала мужу скандалы, пьянство и измены, дождалась его из колонии. Однако Михаил, судя по всему, выбрал другую женщину.Свидетельница ДТПЕще перед смертельным ДТП, произошедшим в 2020-м, которое разделило жизнь актёра на до и после. Михаил завел отношение с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой, которая была младше его почти на 20 лет. Любовница Ефремова была замечена на месте ДТП через несколько минут после инцидента.Зрителям Дарь может быть известна по сериалам — "Хозяйка тайги", сериал 2009 года, "Любовницы" 2013 года и "Жиза", сериал 2022-го.За несколько месяцев до освобождения Ефремова артистка приехала в колонию на свидание с тогда еще осужденным актёром.Дарья тогда трое суток провела с Михаилом в спецблоке — комнате для встреч с кроватью, душем, кухней и телевизором.Что, конечно же, не могло пройти не замеченным мимо законной супруги актёра Софьи Кругликовой."Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал: "Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ"", — написали в телеграмм-канале SHOT.
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РИА Новости
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михаил ефремов, олег ефремов, софья кругликова
Шоубиз, Михаил Ефремов, Олег Ефремов, Софья Кругликова

Михаил Ефремов может развестись с женой спустя 23 года брака

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой
Актер Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Известный актёр Михаил Ефремов после освобождения из колонии разошёлся с женой спустя 23 года брака, сообщает телеграмм-канал SHOT. По данным СМИ, в последнее время между супругами регулярно происходили конфликты, и они даже перестали разговаривать друг с другом.
Не последнюю роль в этом сыграл и "тюремный сюрприз" Михаила Ефремова.

Переписывался с Гномом и выгнали из школы

Михаил Ефремов родился осенью 1963 года в творческой семье — актёра Олега Ефремова и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской. В раннем возрасте его о его воспитании заботились бабушка с дедушкой, жившие по соседству с родителями Ефремова.
РИА Новости. Роман Кульгускин
РИА Новости. Роман Кульгускин - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
РИА Новости. Роман Кульгускин
Михаил вспоминал, что в детстве вступил в переписку с неким таинственным другом, которого звали Гном. В ответ на каждое письмо Михаил получал маленький презент.
В семь лет он понял, что никакого Гнома не существует, просто так родители пытались приучить его регулярно излагать свои мысли на бумаге. По словам актёра, после истории с Гномом он понял, что мир несправедлив.
Учиться Михаилу было сложно, он часто попадал в неприятности из-за отвратительного поведения.
В четвертом классе его исключили из пионеров и выгнали из школы. Актёр вспоминал, что до четвёртого класса учился в московской школе № 60, но его выгнали за хулиганский поступок.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов перед началом премьеры фильма "Икона сезона" в кинотеатре "Иллюзион"
Актер Михаил Ефремов перед началом премьеры фильма Икона сезона в кинотеатре Иллюзион - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Михаил Ефремов перед началом премьеры фильма "Икона сезона" в кинотеатре "Иллюзион"
Он снял трусы с мальчика и затолкал его в женскую раздевалку. После скандала Михаила исключили из пионеров, и родителям пришлось перевести его в другую школу.

Мог попасть в тюрьму еще в юности

С подростковых лет Ефремов уже начал играл на театральных подмостках и знал, что такое съёмочная площадка. Поэтому после школы Михаил планировал получить профессиональное актёрское образование. Он даже поступил в Школу-студию МХАТ, но вскоре его призвали в армию.
"И хорошо, что забрали, иначе я бы плохо кончил. Мог спокойно в тюрьму загреметь: и за то, что валютой торговал немножко, и просто за хулиганство. В общем, по многим причинам я пошёл в армию", — говорил позже актёр.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Актер Михаил Ефремов
В 1984 году Михаил демобилизовался и вернулся домой, несколько остепенившись. Он начал регулярно сниматься с 1980-х, его фильмография на сегодняшний день насчитывает более сотни картин, но если с карьерой у Ефремова всё сложилось удачно, то личная жизнь состоит буквально из череды скандалов.

Терпела скандалы и дождалась из тюрьмы

Ефремов еще с юности был известен своей любвеобильностью. Он пять раз женат. У него шесть детей и несколько внуков. Дольше всех продлились отношения с последней женой Софьей Кругликовой.
Михаил и Кругликова женились в 2002 году. В 2004 у пары родилась дочь Вера, в 2007 – Надежда, в 2010 — сын Борис. Жена во всём старалась поддерживать Михаила. Спустя годы совместной жизни супруги даже отважились на серьёзный шаг. Они венчались в церкви.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Жена прощала мужу скандалы, пьянство и измены, дождалась его из колонии. Однако Михаил, судя по всему, выбрал другую женщину.

Свидетельница ДТП

Еще перед смертельным ДТП, произошедшим в 2020-м, которое разделило жизнь актёра на до и после. Михаил завел отношение с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой, которая была младше его почти на 20 лет. Любовница Ефремова была замечена на месте ДТП через несколько минут после инцидента.
Зрителям Дарь может быть известна по сериалам — "Хозяйка тайги", сериал 2009 года, "Любовницы" 2013 года и "Жиза", сериал 2022-го.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Горячее сердце"
Сцена из спектакля Горячее сердце - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сцена из спектакля "Горячее сердце"
За несколько месяцев до освобождения Ефремова артистка приехала в колонию на свидание с тогда еще осужденным актёром.
Дарья тогда трое суток провела с Михаилом в спецблоке — комнате для встреч с кроватью, душем, кухней и телевизором.
Что, конечно же, не могло пройти не замеченным мимо законной супруги актёра Софьи Кругликовой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСупруга актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова
Супруга актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Супруга актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова
"Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано, однако источник из окружения семьи рассказал: "Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ"", — написали в телеграмм-канале SHOT.
 
ШоубизМихаил ЕфремовОлег ЕфремовСофья Кругликова
 
 
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