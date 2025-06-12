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Ефремов попал в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 12.06.2025
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04:46 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/efremov-2022412880.html
Ефремов попал в базу сайта "Миротворец"
Ефремов попал в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 12.06.2025
Ефремов попал в базу сайта "Миротворец"
Российский актер Михаил Ефремов попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", пока отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:46:00+03:00
2025-06-12T04:46:00+03:00
москва
россия
донецкая народная республика
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дунья миятович
московский городской суд
обсе
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский актер Михаил Ефремов попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", пока отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области, выяснило РИА Новости. Ефремов, согласно информации с сайта "Миротворец", является якобы пособником российский военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан. Кроме того, в базу сайта актер попал во время отбывания наказания в белгородской колонии из-за "информационной поддержки открытого нападения России на Украину". Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока. Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. Решение суда вступило в силу 9 апреля. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250409/efremov-2010281199.html
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россия
донецкая народная республика
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москва, россия, донецкая народная республика, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дунья миятович, московский городской суд, обсе, общество
Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Дунья Миятович, Московский городской суд, ОБСЕ, Общество
Ефремов попал в базу сайта "Миротворец"

Ефремов попал в базу сайта Миротворец, пока отбывал наказание в колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актёр Михаил Ефремов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский актер Михаил Ефремов попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", пока отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области, выяснило РИА Новости.
Ефремов, согласно информации с сайта "Миротворец", является якобы пособником российский военных преступлений и соучастником преступлений против Украины и ее граждан. Кроме того, в базу сайта актер попал во время отбывания наказания в белгородской колонии из-за "информационной поддержки открытого нападения России на Украину".
Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии, у своего дома в Москве. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой
9 апреля, 16:11
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову восемь лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.
Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. Решение суда вступило в силу 9 апреля.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии, у своего дома в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Два разных человека": бывшая жена Ефремова откровенно высказалась о нем
7 мая, 18:45
 
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