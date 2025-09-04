https://ria.ru/20250904/rossiya-2039740688.html
Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре
Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре - РИА Новости, 04.09.2025
Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре
Художественный руководитель театра Никита Михалков представил коллективу "Мастерской "12" Никиты Михалкова" нового актера труппы Михаила Ефремова, первая... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:02:00+03:00
2025-09-04T18:02:00+03:00
2025-09-04T18:02:00+03:00
культура
никита михалков
михаил ефремов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45184/00/451840097_0:174:2938:1827_1920x0_80_0_0_0fd255df9cfbee9c942668eea63078f4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра Никита Михалков представил коллективу "Мастерской "12" Никиты Михалкова" нового актера труппы Михаила Ефремова, первая премьера сезона с его участием запланирована в феврале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре… Как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему", - приводятся слова Михалкова. Премьера спектакля "Без свидетелей" по одноименному фильму в постановке Никиты Сергеевича Михалкова с участием Ефремова запланирована на февраль 2026 года. -0-
