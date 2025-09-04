https://ria.ru/20250904/rossiya-2039740688.html

Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре

Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре - РИА Новости, 04.09.2025

Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре

Художественный руководитель театра Никита Михалков представил коллективу "Мастерской "12" Никиты Михалкова" нового актера труппы Михаила Ефремова, первая... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:02:00+03:00

2025-09-04T18:02:00+03:00

2025-09-04T18:02:00+03:00

культура

никита михалков

михаил ефремов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/45184/00/451840097_0:174:2938:1827_1920x0_80_0_0_0fd255df9cfbee9c942668eea63078f4.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра Никита Михалков представил коллективу "Мастерской "12" Никиты Михалкова" нового актера труппы Михаила Ефремова, первая премьера сезона с его участием запланирована в феврале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре… Как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему", - приводятся слова Михалкова. Премьера спектакля "Без свидетелей" по одноименному фильму в постановке Никиты Сергеевича Михалкова с участием Ефремова запланирована на февраль 2026 года. -0-

https://ria.ru/20250826/muzey-2037713897.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никита михалков, михаил ефремов, общество