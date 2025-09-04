Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре

Рейтинг@Mail.ru
18:02 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра Никита Михалков представил коллективу "Мастерской "12" Никиты Михалкова" нового актера труппы Михаила Ефремова, первая премьера сезона с его участием запланирована в феврале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре… Как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему", - приводятся слова Михалкова. Премьера спектакля "Без свидетелей" по одноименному фильму в постановке Никиты Сергеевича Михалкова с участием Ефремова запланирована на февраль 2026 года. -0-
Михаил Ефремовов. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра Никита Михалков представил коллективу "Мастерской "12" Никиты Михалкова" нового актера труппы Михаила Ефремова, первая премьера сезона с его участием запланирована в феврале 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре… Как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему", - приводятся слова Михалкова.
Премьера спектакля "Без свидетелей" по одноименному фильму в постановке Никиты Сергеевича Михалкова с участием Ефремова запланирована на февраль 2026 года. -0-
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии
26 августа, 17:46
 
