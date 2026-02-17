https://ria.ru/20260217/efremov-2074979076.html
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году
Актер Михаил Ефремов сыграет в новом сериале, который зрители смогут увидеть уже в следующем году, рассказал РИА Новости режиссер проекта Сергей Кальварский. РИА Новости, 17.02.2026
