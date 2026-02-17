Рейтинг@Mail.ru
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году
15:38 17.02.2026
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году - РИА Новости, 17.02.2026
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году
Актер Михаил Ефремов сыграет в новом сериале, который зрители смогут увидеть уже в следующем году, рассказал РИА Новости режиссер проекта Сергей Кальварский.
Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году

РИА Новости: новый сериал с Михаилом Ефремовым выйдет в 2027 году

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов сыграет в новом сериале, который зрители смогут увидеть уже в следующем году, рассказал РИА Новости режиссер проекта Сергей Кальварский.
"Проект в работе. Съемки пройдут в этом году в Москве. Михаил Ефремов сыграет положительную роль. Зрители смогут увидеть этот сериал, скорее всего, в 2027 году", - сказал собеседник агентства.
Ранее на сцене театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" представили спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в главных ролях. Премьерные показы спектакля "Без свидетелей" пройдут 25 и 26 марта, билеты на них поступили в продажу 9 февраля.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Москве представили спектакль "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым
13 февраля, 23:36
 
