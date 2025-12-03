https://ria.ru/20251203/kachalina-2059521863.html
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова
Причиной смерти бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной стала сердечная недостаточность, сообщает Life. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:58:00+03:00
2025-12-03T14:58:00+03:00
2025-12-03T15:00:00+03:00
культура
саратов
михаил ефремов
ксения качалина
алексей агранович
вгик
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059379632_0:82:1419:880_1920x0_80_0_0_8264466ed5627c5c2ddffa710cc4b287.jpg
https://ria.ru/20250409/975592901.html
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039740688.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059379632_0:0:1419:1065_1920x0_80_0_0_474719b424cd478ff03b1e25aa6a2511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, михаил ефремов, ксения качалина, алексей агранович, вгик, россия
Культура, Саратов, Михаил Ефремов, Ксения Качалина, Алексей Агранович, ВГИК, Россия
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова
SHOT: причиной смерти бывшей жены Ефремова стала сердечная недостаточность