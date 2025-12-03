Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова
Культура
 
14:58 03.12.2025
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова
Причиной смерти бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной стала сердечная недостаточность, сообщает Life. РИА Новости, 03.12.2025
СМИ узнали причину смерти бывшей жены Ефремова

SHOT: причиной смерти бывшей жены Ефремова стала сердечная недостаточность

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Ксения Качалина
Актриса Ксения Качалина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актриса Ксения Качалина. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Причиной смерти бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной стала сердечная недостаточность, сообщает Life.
"Причина смерти бывшей жены Михаила Ефремова — острая сердечная недостаточность", — говорится в публикации.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Биография Михаила Ефремова
9 апреля, 13:34
По данным СМИ, актриса умерла дома и ее тело пролежало в квартире несколько дней. Сообщается, что его обнаружил Михаил Ефремов, который приехал навестить Качалину вместе с сыном.
Накануне актер Алексей Агранович сообщил, что бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла в возрасте 54 лет.
Качалина родилась в 1971 году в Саратове. Училась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории им. Собинова (1987-1988), затем, в 1995 году, окончила ВГИК. Актриса сыграла в таких фильмах, как "Три сестры", "Над темной водой", "Нелюбовь" и других.
Михаил Ефремовов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Михалков представил Ефремова новым коллегам в своем театре
4 сентября, 18:02
 
Культура
 
 
